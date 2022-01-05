Якщо режим у Казахстані вистоїть, Путін візьметься за Україну з особливим цинізмом - Валерій Соловей
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Російський політолог Валерій Соловей озвучив свою думку, як протести у Казахстані можуть вплинути на політику РФ.
Як події у Казахстані можуть вплинути на російську політику
1. Про плани транзиту тепер, мабуть, доведеться забути. Помирати треба у Кремлі. (А лікарняне ліжко вже скоро.)
2. Внутрішня політика: "бунтівників" нагинати ще сильніше, а народку підкидати з панського столу.
3. Україна залишається основним зовнішньополітичним напрямком. Якщо режим у Казахстані встоїть, то за Україну візьмуться з особливим цинізмом.
4. Якщо режим в Казахстані не вистоїть, тоді на порядок денний може стати "повернення південного Сибіру до рідної гавані". (План лежить на столі). А Україна зітхне з полегшенням.
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