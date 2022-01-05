Російський політолог Валерій Соловей озвучив свою думку, як протести у Казахстані можуть вплинути на політику РФ.

Як події у Казахстані можуть вплинути на російську політику

1. Про плани транзиту тепер, мабуть, доведеться забути. Помирати треба у Кремлі. (А лікарняне ліжко вже скоро.)

2. Внутрішня політика: "бунтівників" нагинати ще сильніше, а народку підкидати з панського столу.

3. Україна залишається основним зовнішньополітичним напрямком. Якщо режим у Казахстані встоїть, то за Україну візьмуться з особливим цинізмом.

4. Якщо режим в Казахстані не вистоїть, тоді на порядок денний може стати "повернення південного Сибіру до рідної гавані". (План лежить на столі). А Україна зітхне з полегшенням.