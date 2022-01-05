Российский политолог Валерий Соловей озвучил свое мнение, как протесты в Казахстане могут повлиять на политику РФ.

Как события в Казахстане могут повлиять на российскую политику

1. О планах транзита теперь, вероятно, придется забыть. Умирать надо в Кремле. (А больничная койка уже скоро.)

2. Внутренняя политика: "смутьянов" нагибать еще сильнее, а народишку подбрасывать с барского стола.

3. Украина остается основным внешнеполитическим направлением. Если режим в Казахстане устоит, за Украину возьмутся с особым цинизмом.

4. Если режим в Казахстане не устоит, тогда на повестку дня может встать "возвращение южной Сибири в родную гавань". (План лежит на столе.) А Украина вздохнет свободно.