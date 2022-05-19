Війна — день 85: росіяни продовжують тиснути на Донбасі, але отримують по зубах від ЗСУ

Оперативно про головне 19 травня

В Україні розпочався 85-й день протистояння російським окупантам. Найгарячішим відрізком фронту залишається частково окупований росіянами Донбас. Як свідчать свіжі карти боїв, загарбники сподіваються атакувати Донеччину та Луганщину одразу з кількох сторін, а також планують просунутися у бік Запоріжжя. Однак, плани окупантів розбиваються після зустрічі зі Збройними силами України — наші воїни встигають не тільки контратакувати, але й звільняють від ворожої армії українські населені пункти. Тим часом від Росії відмовляються навіть її союзники, заявивши про наміри відбудовувати Україну після війни. А у Молдові тим часом зажадали виведення російських військ.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші новини за 19 травня. Більш оперативно отримувати інформацію ви можете у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

Нагадаємо, що головні події за 16 травня доступні у матеріалі: "Війна — день 82: росіяни відступають на одному з фронтів, але бомблять Азовсталь".

Про ситуацію в країні за 17 травня можна прочитати у новині: "Війна – день 83: обмін бійців "Азовсталі" та жорстокі бої на Донбасі".

А інформація за 18 травня викладена у трансляції: "Війна — день 84: війська рф перейшли в оборону майже по всьому фронту, але продовжують штурмувати Донбас".