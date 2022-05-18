"Удар в спину"? Союзник путіна в Європі хоче допомогти Україні

Президент Сербії має намір допомогти Україні після війни

Сербія має намір взяти участь у відновленні зруйнованих під час російського вторгнення міст України.

Про це заявив президент країни Олександр Вучич під час прийняття вірчих грамот у нового посла України Володимира Толкача, повідомляє місцеве видання RTS.

Президент Сербії висловив жаль щодо ситуації, що склалася, і підкреслив, що його країна має намір поважати принципи територіальної цілісності та суверенітету держав, як і інші принципи міжнародного права. Також він подякував Україні за її позицію щодо територіальної цілісності Сербії.

Вучич також наголосив, що його країна надала найкращі умови для українських біженців та дала їм право на проживання та роботу, згідно з правилами ЄС.

Він також зазначив, що Белград має намір взяти участь у відновленні українських міст і додав, що наші країни мають усі можливості для подальшого розвитку економічного співробітництва та поглиблення роботи у сферах, що цікавлять Україну та Сербію.

Як відомо, Сербія є головним союзником Росії у Балканському регіоні. Після початку вторгнення там не стали підтримувати санкції проти кремля, а у квітні Белград навіть звинувачував Україну в тому, що її спецслужби нібито постійно шлють сигнали про вибухові пристрої в літаках авіакомпанії Air Serbia, які прямують до Росії. У Києві ці заяви заперечують.

Водночас Сербія обережно ставиться до питань, пов’язаних із окупованими українськими територіями, оскільки офіційний Київ не визнає незалежності Косова, на відміну від більшості країн Заходу.

Як повідомлялося раніше, президент Молдови Майя Санду з трибуни Європарламенту виступила з вимогою вивести російських військових із окупованого Придністров’я.