Сербія виступила із гучними звинуваченнями України: у МЗС відповіли
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1635
У МЗС висловили розчарування тим, що Белград досі не приєднався до санкцій проти Росії через війну проти України.
Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що сигнали про вибухові пристрої в літаках авіакомпанії Air Serbia на маршрутах до росії регулярно відправляють спецслужби України та однієї з країн ЄС. Українська сторона відкидає звинувачення.
Про це у коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією
"Категорично відкидаємо безпідставні звинувачення президента Сербії. Його заяви про нібито причетність України до повідомлень про замінування літаків сербських авіакомпаній, які здійснюють польоти в росії, не відповідають дійсності", — зазначив Ніколенко.
Він також підкреслив, що Київ розчарований тим, що Белград досі не приєднався до санкцій проти росії через війну проти України.
"Закликаємо Бєлград стати на бік правди і повною мірою долучитися до підтримки України та відстоювання цінностей, на яких ґрунтується об’єднана демократична Європа", — додав він.
Як повідомляв "Телеграф", 9 квітня Китай доставив до Сербії, відомої своєю підтримкою російської влади, зенітно-ракетні комплекси та інші види озброєння.