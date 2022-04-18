Сербія виступила із гучними звинуваченнями України: у МЗС відповіли

У МЗС висловили розчарування тим, що Белград досі не приєднався до санкцій проти Росії через війну проти України.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що сигнали про вибухові пристрої в літаках авіакомпанії Air Serbia на маршрутах до росії регулярно відправляють спецслужби України та однієї з країн ЄС. Українська сторона відкидає звинувачення.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

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"Категорично відкидаємо безпідставні звинувачення президента Сербії. Його заяви про нібито причетність України до повідомлень про замінування літаків сербських авіакомпаній, які здійснюють польоти в росії, не відповідають дійсності", — зазначив Ніколенко.

Він також підкреслив, що Київ розчарований тим, що Белград досі не приєднався до санкцій проти росії через війну проти України.

"Закликаємо Бєлград стати на бік правди і повною мірою долучитися до підтримки України та відстоювання цінностей, на яких ґрунтується об’єднана демократична Європа", — додав він.

Як повідомляв "Телеграф", 9 квітня Китай доставив до Сербії, відомої своєю підтримкою російської влади, зенітно-ракетні комплекси та інші види озброєння.