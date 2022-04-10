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Китай передав зброю союзникам росії в Європі: що привезли

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Китай відправив ЗРК у Сербію, яка підтримує РФ Новина оновлена 10 квітня 2022, 19:26
Китай відправив ЗРК у Сербію, яка підтримує РФ

Шістьма літаками у Белград доставили ЗРК HQ-22.

Китай доставив у Сербію, яка відома своєю підтримкою російської влади, зенітно-ракетні комплекси та інші види озброєння. Шість літаки у суботу, 9 квітня, приземлилися в аеропорту Белграда.

Про це повідомило агентство Associated Press.

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Зазначається, що шість літаків з Китаю приземлилися в аеропорту Белграда днем раніше. На борту цих літаків, як повідомляє видання, доставили зенітно-ракетні комплекси для сербської армії HQ-22.

Китайський ЗРК HQ-22
Китайський ЗРК HQ-22
  • HQ-22 — китайський зенітно-ракетний комплекс середньої або великої дальності. Це всепогодна система протиповітряної оборони, призначена для знищення літаків, вертольотів, БПЛА середнього та важкого класів, крилатих ракет та інших аеродинамічних цілей. Має високий рівень захисту від перешкод.

Assosiated Press зазначає, що китайську ракетну систему порівнюють з американськими Patriot та російськими С-300, хоча вона має меншу дальність. Зона поразки HQ-22 – до 170 кілометрів, а дальність її експортної версії FK-3 – до 100 кілометрів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що несподівано для всіх Сербія та Угорщина — дві країни, які до останнього підтримували Росію — на Генеральній Асамблеї ООН проголосували за виключення РФ з Ради ООН з прав людини.

Теги:
#Китай #Сербія #Росія #Озброєння #ЗРК
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