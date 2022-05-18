Молдова наважилася на гучну заяву щодо російських військ

Санду заявила, що росвійська порушують нейтралітет Молдови

У середу, 18 травня, президент Молдови Майя Санду з трибуни Європарламенту виступила з вимогою вивести російських військових з невизнаного світом Придністров'я. За її словами, росіяни порушують нейтралітет республіки.

Слова молдовського президента цитує місцеве видання Nokta.

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За словами Санду, нещодавня напруженість у Придністров'ї підвищила побоювання щодо потенційної дестабілізації ситуації в Молдові, однак загрози втягнення у війну немає.

"Сьогодні немає неминучої загрози залучення Молдови у війну. Ми — нейтральна країна, але для цього ми закликаємо до виведення російських військових з території Придністров'я, бо їхня присутність порушує наш нейтралітет", — заявила Санду.

За її словами, Молдова намагається знайти вирішення мирного врегулювання конфлікту в Придністров'ї, яке б враховувало суверенітет та територіальну цілісність країни.

Нагадаємо, що росіяни продовжують розгойдувати ситуацію у невизнаному Придністров’ї. Після низки провокацій, що відбулися там наприкінці квітня, з’явилася інформація й про травневий напад на Молдову, використовуючи, зокрема, визнання "незалежності" Придністров’я. Про це повідомляло The Times з посиланням на джерела в українській розвідці.

Раніше "Телеграфу" про можливі наступні дії росії на території Придністров’я докладно розповідав військовий експерт, "кіборг" Роман Костенко.

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