"Республіка" під боком України: що потрібно знати про Придністров'я

Багато хто порівнює історію Придністров'я з тим, що вже упродовж восьми років відбувається на території ОРДЛО

Придністров'я або так звана "Придністровська Молдавська Республіка" є самопроголошеною невизнаною державою, яка розташована вздовж річки Дністер між Україною та Молдовою. Згідно із чинним законодавством Молдови, Придністров'я на сьогоднішній день має статус "Автономного територіального утворення" з особливим правовим статусом.

"Телеграф" вирішив детальніше розповісти про те, що собою являє невизнана республіка "ПМР" та пояснив, що відбувається на її кордонах.

Придністров’я на карті

Для того, щоб добратися з українського міста Одеса до столиці Молдови — міста Кишинева за найкоротшим маршрутом, то вам знадобиться не менше трьох годин. Є й виняток — це дорога, яка пролягає через територію невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" ("ПМР"). У принципі, цей регіон входить до складу молдовської держави і визнається світовою спільнотою територією цієї країни. Проте, по факту, Придністров’я контролюється російською федерацією. На його території знаходяться так звані миротворці рф, а літні жителі отримують свої пенсії з росії. Більшість громадян у Придністров'ї мають російські паспорти.

Придністров’я на карті

Після розпаду СРСР, конфлікт на території Придністров'я загострився. Ослаблення ролі москви на місцях спричинило посилення позицій прорумунських молдавських націоналістів. На території лівого берега Дністра, де знаходиться Придністров’я, відповідний рух Кишинева розцінили як підґрунтя для подальшого об’єднання Молдови з Румунією. В індустріальних містах лівобережжя переважно проживали російськомовні жителі.

Вже у серпні 1989 року в місті Тирасполі було прийнято рішення щодо створення Об’єднаної ради трудових колективів, які висунули вимогу запровадження на території Молдови двох державних мов. Після чого, представники цієї організації виступили із пропозицією провести Референдум, аби в подальшому створити "Придністровську Молдавську Радянську Соціалістичну Республіку" ("ПМРСР").

Улітку 1991 року у радянських республіках займалися пошуком можливостей щодо ймовірного проголошення незалежності. І вже у червні представники парламенту Молдавської РСР переважною більшістю визнали незаконним створення "МРСР", а Північну Буковину і Бессарабію — окупованими Радянським Союзом територіями Румунії.

Ти часом, у Тирасполі відповіли, що саме створення "МРСР" вважають незаконним, відповідно й приєднання лівобережної частини Молдови, яке раніше входило до складу України, так само є нелегітимним. Згодом Придністров’я офіційно заявило про свою незалежність.

Відповідна ситуація Молдові не сподобалася, тож рішення щодо блокади Придністров’я не забарилося. Після чого між ними виник збройний конфлікт. На територіях, які були підконтрольними Тирасполю, знаходилася 14-та армія російської федерації, яка систематично підтримувала політику самопроголошеної "республіки". У ті часи конфлікт на стороні Придністров'я підтримав й Ігор Стрєлков-Гіркін, який наразі вважається одним з лідерів прокремлівських бойовиків на ОРДЛО.

Упродовж боїв, які тривали до 21 червня 1992 року (до моменту підписання мирної угоди між москвою та Кишиневом) загинули тисячі людей.

Російські війська на кордоні з Україною

В угоді 1992 йшлося про розміщення 1700 російських миротворців на території Придністров’я. Протягом десятиліть через територію України в Придністров’я йшли ешелони з військовою технікою російської федерації і боєприпасами.

Станом на 2021 рік точної інформації немає. У відкритих джерелах говориться про 400-500 російських миротворців. Українські спецслужби та військові при оцінці ризиків враховують фактор Придністров’я.

"Ми розуміємо, що росія грає м’язами на кордоні з Україною, — говорить високопоставлене джерело "Телеграфа" в Головному Управлінні Розвідки Міноборони. — Є Донбас, є Крим, Придністров’я. З недавніх пір посилився фактор Білорусі".

Детальніше дізнатися про історію Придністров’я, яка до болю нагадує те, що зараз відбувається в ОРДЛО та про те, які уроки може отримати Україна з історії молдавської "ДНР", можна дізнатися в матеріалі "Телеграфу": "Придністров’я: що відбувається в молдавській "ДНР" і які уроки має винести Україна".