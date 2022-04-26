"Республика" под боком Украины: что нужно знать о Приднестровье

Многие сравнивают историю Приднестровья с тем, что уже на протяжении восьми лет происходит на территории ОРДЛО

Приднестровье или так называемая "Приднестровская Молдавская Республика" является самопровозглашенным непризнанным государством, расположенным вдоль реки Днестр между Украиной и Молдовой. Согласно действующему законодательству Молдовы, Приднестровье на сегодняшний день имеет статус "Автономного территориального образования" с особым правовым статусом.

"Телеграф" решил подробнее рассказать о том, что собой представляет непризнанная республика "ПМР" и объяснил, что происходит на ее границах.

Приднестровье на карте

Для того чтобы добраться из украинского города Одесса в столицу Молдовы — Кишинев по кратчайшему маршруту, вам понадобится не менее трех часов. Есть и исключение – это дорога, которая пролегает через территорию непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" ("ПМР"). В принципе, этот регион входит в состав молдавского государства и признается мировым сообществом территорией этой страны. Однако, по факту Приднестровья контролируется российской федерацией. На его территории находятся так называемые миротворцы россии, а пожилые жители получают свои пенсии по россии. У большинства граждан в Приднестровье есть российские паспорта.

Приднестровье на карте

После распада СССР конфликт на территории Приднестровья обострился. Ослабление роли москвы на местах повлекло за собой усиление позиций прорумынских молдавских националистов. На территории левого берега Днестра, где находится Приднестровье, ответное движение Кишинева расценили как основу для дальнейшего объединения Молдовы с Румынией. В индустриальных городах левобережья преимущественно проживали русскоязычные жители.

Уже в августе 1989 года в Тирасполе было принято решение о создании Объединенного совета трудовых коллективов, которые выдвинули требование введения на территории Молдовы двух государственных языков. После чего представители этой организации выступили с предложением провести Референдум, чтобы в дальнейшем создать "Приднестровскую Молдавскую Советскую Социалистическую Республику" ("ПМССР").

Летом 1991 года в советских республиках занимались поиском возможностей по вероятному провозглашению независимости. И уже в июне представители парламента Молдавской ССР подавляющим большинством сочли незаконным создание МССР, а Северную Буковину и Бессарабию — оккупированными Советским Союзом территориями Румынии.

Ты порой, в Тирасполе ответили, что само создание "МССР" считают незаконным, соответственно и присоединение левобережной части Молдовы, ранее входившее в состав Украины, так же нелегитимной. Впоследствии Приднестровье официально заявило о своей независимости.

Соответствующая ситуация Молдове не понравилась, поэтому решение по блокаде Приднестровья не заставило себя ждать. После чего между ними возник вооруженный конфликт. На территориях, подконтрольных Тирасполю, находилась 14-я армия российской федерации, систематически поддерживавшая политику самопровозглашенной "республики". В те времена конфликт на стороне Приднестровья поддержал и Игорь Стрелков-Гиркин, который считается одним из лидеров прокремлевских боевиков в ОРДЛО.

За бои, которые длились до 21 июня 1992 года (до момента подписания мирного соглашения между москвой и Кишиневом) погибли тысячи человек.

Российские войска на границе с Украиной

В соглашении 1992 г. речь шла о размещении 1700 русских миротворцев на территории Приднестровья. В течение десятилетий через территорию Украины в Приднестровье шли эшелоны с военной техникой российской федерации и боеприпасами.

По состоянию на 2021 год, точной информации нет. В открытых источниках говорится о 400-500 русских миротворцах. Украинские спецслужбы и военные при оценке рисков учитывают фактор Приднестровья.

"Мы понимаем, что россия играет мышцами на границе с Украиной, — говорит высокопоставленный источник "Телеграфа" в Главном Управлении Разведки Минобороны. — Есть Донбасс, есть Крым, Приднестровье. С недавних пор усилился фактор Беларуси".

Подробнее узнать историю Приднестровья, которая до боли напоминает то, что сейчас происходит в ОРДЛО и о том, какие уроки может извлечь Украина по истории молдавской "ДНР", можно узнать в материале Телеграфа: "Приднестровье: что происходит в молдавской "ДНР" и какие уроки должна извлечь Украина".