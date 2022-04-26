Придністров’я знову спалахнуло: що відбувається у невизнаній "ПМР" і що кажуть Україна, Молдова та Росія (оновлюється)

Градус напруги у регіоні лише зростає

25 та 26 квітня на території невизнаного Придністров’я було зафіксовано військову активність. Спочатку місцеві силовики заявили про обстріл "Міністерства держбезпеки ПМР" у Тирасполі , а потім посипалася інформація про вибухи на території місцевої телерадіостанції та, ймовірно, військового аеродрому. Останнє не підтверджується офіційно, проте деякі українські політики вже говорять про можливу достовірність такої події.

Слід зазначити, що невизнана світом "Придністровська Молдовська республіка", що знаходиться на території Молдови, вельми "збадьорилася" після заяв російської сторони про цілі своєї "спецоперації" в Україні . Серед них — і взяття під контроль південних українських регіонів, що могло б забезпечити коридор до Придністров’я.

Що саме відбувається зараз у цьому регіоні, докладно розповість "Телеграф".

У понеділок, 25 квітня, біля будівлі "МДБ ПМР" у Тирасполі пролунало кілька сильних вибухів. Очевидці публікували фото та відео з місця події, зафіксувавши не лише пошкодження будинків, а й зброю, яка лежала просто посеред вулиці.

Момент після вибуху у Придністров’ї

Гранатомет посеред вулиці

Пізніше, до речі, з’ясувалося, що ці гранатомети на фото були макетами.

На тубусі добре видно слово "макет"

У Молдові офіційно заявили, що проросійські бойовики та місцеві колаборанти вирішили в такий спосіб влаштувати провокацію. На думку політиків, у невизнаній республіці шукають можливості для загострення ситуації.

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Вже за добу, 26 квітня, вибухи пролунали і в іншому місці — неподалік селища Маяк Григоріопольського району.

Селище Маяк на карті

Офіційно було підтверджено пошкодження двох телевеж. Деякі джерела, зокрема й український нардеп Олексій Гончаренко, інформував про ймовірні вибухи на військовому аеродромі, що належить бойовикам.

Руїни телевеж

Одразу після цього ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заговорив про нові етапи "спецоперації", які стосуються "допомоги" Придністров’ю. Найімовірніше, у росії розраховують дестабілізувати ситуацію не лише в Україні, а й у Молдові, а також виправдати свою агресію на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині необхідністю дійти до "МПР".

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Зазначимо, що над Молдовою вже не літають літаки, як і над Україною. Ймовірно, інші країни та авіакомпанії справді побоюються можливого переходу військових дій на молдовську територію.

Карта польотів на 26 квітня

У самому ж Придністров’ї "місцева влада" заявила, що прийматиме рішення "щодо інтересів республіки". Існує можливість, що бойовики звернуться безпосередньо до рф, аби та їх "врятувала", як це вже було з "Л-ДНР" напередодні повноцінного вторгнення росії в Україну.

Додамо, що на території незаконного формування вже оголосили "червоний" рівень небезпеки, який пов’язаний із ймовірними терористичними атаками. Бойовики стверджують, що за два дні було зафіксовано три атаки: біля будівлі "МДБ", поряд із селищем Паркани, а також у Маяку. Також росЗМІ повідомляють, що у Придністров’ї вирішили обійтися без традиційного параду до Дня перемоги 9 травня через небезпеку масових скупчень людей.

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Тим часом президент Молдови Майя Санду вже скликала Раду безпеки, щоб обговорити можливі провокації з боку проросійських бойовиків та колаборантів з "ПМР". Збори заплановані на 13:00 за Кишиневом, у місцевій Президії. Спілкування з пресою у Санду відбудеться о 15:00.

А поки ситуація розвивається дуже динамічно, звичайні жителі Придністров’я масово кинулися залишати непідконтрольну Молдові територію. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

"Телеграф" продовжує стежити за тим, що відбувається у регіоні.