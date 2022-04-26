росія через ватажка "ДНР" прояснила план щодо Придністров'я

росіяни навіть не приховують, що провокації в Придністров'ї потрібні для виправдання подальшої агресії проти України

Вибухи на території будівлі так званого Міністерства державної безпеки невизнаного "Придністров'я", які трапилися напередодні, можуть бути організованою провокацією російських спецслужб для нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв. Це підтверджує й заява ватажка бойовиків на Донбасі Дениса Пушиліна, який під час чергового ефіру на "Соловйов Live" повідомив, що, враховуючи те, що відбувається в Придністров'ї, а також обстріл російських прикордонних областей, росія в прискореному режимі почала підготовку до наступного етапу так званої "спецоперації".

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Така інформація у вівторок, 26 квітня, шириться у більшості росЗМІ.

"Звичайно, нам важлива швидкість — швидкість виходу на конституційні кордони для того, щоб продовжити наступні етапи операції, які є практично необхідними після того, що ми бачимо, що відбувається в Придністров'ї, що відбувається по прикордонних областях регіонів росії", — заявив Пушилін.

Тим часом згідно з даними "Flightradar", російські літаки вже почали облітати не лише Україну, а й Молдову, що також може свідчити про провокації рф.

Літаки над Молдовою

Пізніше Кишинів офіційно спростував інформацію щодо того, що літаки літають над країною через ситуацію в Придністров'ї, зазначивши, що молдовський повітряний простір залишається закритим з моменту початку війни в Україні.

Також варто відзначити, що у зв'язку із тривожною ситуацією, яка склалася у Придністров'ї, президент Молдови Майя Санду прийняла рішення щодо пришвидшеного скликання членів Ради безпеки.

Як повідомили у Бюро реінтеграції Молдови, вибухи у Тирасполі є "приводом для створення напруженості в придністровському регіоні", — пише тутешнє видання Newsmaker.

"Завдання сьогоднішнього інциденту — створити привід для загострення ситуації у сфері безпеки в придністровському регіоні, який не контролює конституційна влада. У цьому контексті Бюро реінтеграції закликає зберігати спокій і разом з компетентними органами продовжує стежити за розвитком ситуації", — зазначається в тексті публікації.

Нагадаємо, що російські прокремлівські ЗМІ, а також представники влади невизнаного "Придністров'я" у понеділок, 25 квітня, заявили, що так зване Міністерство держбезпеки в Тирасполі було обстріляне з гранатометів. У соцмережах користувачі масово публікували світлини, на яких чітко було видно використані тубуси від гранатомета та наслідки відповідної стрілянини.

Пізніше у так званому Міністерстві внутрішніх справ Придністров'я проінформували, що вибухи сталися приблизно о 17:00. Інформація щодо постраждалих не розголошувалася.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Молдові відреагували на стрілянину в столиці невизнаної "ПМР" Тирасполі, зазначивши, що стежать за обстановкою в регіоні.