У Придністров’ї знову вибухи: ЗМІ пишуть про вишки зв’язку та аеродромі

У мережі вже публікують перші фото та відео з місця пригоди

У вівторок, 26 квітня, на території невизнаного Придністров’я знову заговорили про вибухи на об’єктах інфраструктури. Згідно з першими даними ЗМІ, могли постраждати кілька телевеж, а також військовий аеродром.

Новину повідомляють російські медіа, а також нардеп Олексій Гончаренко.

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Представники так званого "МВС Придністров’я" повідомляють, що чергові руйнування сталися у Григоріопольському районі — поряд із селищем Маяк. Це не так далеко від кордону з Одеською областю.

Селище Маяк на карті

Наразі підтверджено інформацію про пошкоджений місцевий радіотелецентр.

З ладу виведено мінімум дві антени. Багато джерел вже опублікували фото з місця події, показавши знімки телевеж до і після.

Так антени телевежі виглядали до вибуху

А ось так – після

Повідомляється, що на місце виїхали сапери. Причину вибуху поки що не встановлено.

Водночас окремі джерела, серед яких і нардеп Олексій Гончаренко, зазначають, що пошкоджено також і придністровський військовий аеродром. Цю інформацію місцеві бойовики не підтверджують.

Нагадаємо, що напередодні, 25 квітня, у Тирасполі, який є столицею невизнаного Придністров’я, повідомлялося про нібито стрілянину біля місцевого "Міністерства держбезпеки". Цікаво, що поруч із місцем вибуху, який було зафіксовано, було виявлено тубус гранатомета зі значком "макет".

Пізніше офіційні представники Молдови заявили, що ці вибухи є постановкою російських спецслужб і назвали їх причини.