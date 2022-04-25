У Придністров’ї стрілянина: перші фото та відео з Тирасполя

На кадрах з місця подій помітили гранатомети з написом "макет"

У понеділок, 25 квітня, у Тирасполі – столиці невизнаного Придністров’я – обстріляли будівлю Міністерства держбезпеки. Невідомі особи стріляли із гранатометів.

Про це повідомив Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", опублікувавши знімки з місця події.

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На місці подій нібито знайшли відстріляні тубуси від гранатометів — вони лежать на дорозі. Однак, у мережі показали ті самі гранатомети зблизька і тут помітна перша суперечність — на тубусі пише "макет". Очевидно, що з макета гранатомету стріляти неможливо.

На корпусі гарантомету позначка "макет"

При цьому приміщення так званого Міністерства держбезпеки, судячи з кадрів, постраждало — там повибивало вікна, також видно дим. На місце прибули медики та інші профільні служби. Інформації про постраждалих та загиблих на момент виходу новини не було.

Telegram-канал, який оприлюднив інформацію про вибух у Тирасполі, зазначив, що зброя, з якої стріляли — це нібито РШГ-2 (реактивна штурмова граната). Примітним є той факт, що це досить рідкісне озброєння, яким користуються Головне розвідувальне управління Росії.

Варто зазначити, що кілька днів тому з'явилася інформація, що Росія може використати Придністров'я для наступу на Україну. Після повідомлення про вибухи у Тирасполі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що він не здивується, якщо це чергова провокація росіян.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за словами Михайла Подоляка, ЗСУ дадуть чітку відповідь на плани росіян щодо "виходу до Придністров’я".