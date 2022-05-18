Молдова решилась на громкое заявление по поводу российских войск
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Санду заявила, что российские войска нарушают нейтралитет Молдовы
В среду, 18 мая, президент Молдовы Майя Санду с трибуны Европарламента выступила с требованием вывести российских военных из непризнанного миром Приднестровья. По ее словам, россияне нарушают нейтралитет республики.
Слова молдавского президента цитирует местное издание Nokta.
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По словам Санду, недавняя напряженность в Приднестровье повысила опасения по поводу потенциальной дестабилизации ситуации в Молдове, однако угрозы вовлечения в войну нет.
"Сегодня нет неизбежной угрозы привлечения Молдовы в войну. Мы — нейтральная страна, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет", — заявила Санду.
По ее словам, Молдова пытается найти решение мирного урегулирования конфликта в Приднестровье, которое учитывало бы суверенитет и территориальную целостность страны.
Напомним, что россияне продолжают раскачивать ситуацию в непризнанном Приднестровье. После ряда провокаций, состоявшихся там в конце апреля, появилась информация о майском нападении на Молдову, используя, в частности, признание "независимости" Приднестровья. Об этом сообщало The Times со ссылкой на источники в украинской разведке.
Ранее "Телеграфу" о возможных последующих действиях россии на территории Приднестровья подробно рассказывал военный эксперт, "киборг" Роман Костенко.
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