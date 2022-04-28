россия готовит Приднестровье к войне? В "ПМР" объявили принудительные военные сборы

Несмотря на формальную добровольность участия в сборах, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер

После серии провокаций власти непризнанного Приднестровья приняли решение объявить проведение внеочередного военного собрания для того, чтобы якобы "обеспечить занятостью трудоспособного населения".

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Соответствующую информацию обнародовали в четверг, 28 апреля, в Телеграмм-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины, добавив, что так называемое министерство обороны уже направило письмо о призыве к проведению военных собраний на территории ПМР главам местных администраций.

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В тексте документы указано, что целью собрания является "обеспечение 100% укомплектованности личного состава миротворческого контингента Приднестровской молдавской республики, а также обеспечение занятостью трудоспособного населения республики",

Кроме того, известно, что прибыть на собрание призывают только мужчин призывного возраста (до 55 лет). Гражданам обещают денежные выплаты в сумме 2800 "рублей", обеспечение вещами, питанием и необходимые условия для проживания.

Предварительно, сборы будут продолжаться в течение 90 дней.

Письмо от ГУР

В ГУР отмечают, что, несмотря на якобы добровольный характер соответствующего призыва, вероятнее всего, в дальнейшем он окажется принудительным призывом.

Также украинские разведчики призывают обратить внимание на то, что соответствующий документ датирован еще 21 апреля. Именно в этот день на территории самопровозглашенной республики начались провокации, которые устроили российские спецслужбы.

Ранее "Телеграф" сообщал, как эксперт по вопросам политики и аналитик Игорь Тышкевич эксклюзивно для "Телеграфа" прокомментировал ситуацию, которая сейчас происходит на территории непризнанной "ПМР".