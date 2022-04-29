Путин хочет всех замазать кровью, — нардеп-киборг о движении в Приднестровье и попытке России захватить Одессу

путин пока неудачно пытается втянуть в войну с Украиной непризнанное Приднестровье, а ленд-лиз коренным образом изменит ход войны

Народный депутат, секретарь парламентского комитета по обороне и разведке, "киборг" Роман Костенко, защищающий Украину на Николаевском направлении, рассказал "Телеграфу" об активизации фронта со стороны Приднестровья, а также почему ленд-лиз и историческая встреча антироссийской коалиции в Рамштайне может коренным образом изменить ход войны.

— Зачем россии нужно нагнетание ситуации в Приднестровье? Отвлечение украинских сил с Донбасса с целью отвлечения внимания, или действительно готовят наступление на юг Одесчины с той стороны?

– Здесь есть несколько вариантов. Один из них именно такой, о котором вы говорите: они пытаются сковать наши силы и средства. Мы действительно вынуждены держать часть войск у Приднестровья, хотя могли бы перебросить их на оборону Одессы, Николаева или Востока. То есть движение там российских войск имеет целью максимально связать вдоль Приднестровья наши войска.

Во-вторых, в планах россии захват юга Украины. Здесь скажу следующее: войска в Приднестровье (как отдельная группировка) нам угрозы не представляют, но как элемент массированной атаки вполне может иметь место. Мы знаем, что россия планирует атаковать Одессу с трех сторон: сухопутное направление с Николаева, морской десант со стороны Одессы, а также попытка продвижения со стороны Приднестровья.

То есть можно констатировать, что недавние провокации относительно якобы подготовки Украины к нападению на Приднестровье делаются для того, чтобы официально втянуть эту "псевдореспублику" в войну. Создать иллюзию, что якобы жители Приднестровья защищают свою территорию. Как это в принципе всегда происходило по российскому сценарию.

По одной из версий, открытие фронта со стороны Молдовы необходимо Кремлю для дополнительного мобилизационного ресурса, ведь объявлять открытую мобилизацию в россии путин пока не хочет. Если мы возьмем мобилизованных людей из так называемых Л-ДНР, то это солдаты так себе, их даже солдатами не назовешь. Это путинское мясо. А здесь (в Приднестровье – Ред.) будет полторы тысячи военнослужащих российской федерации и 7-8 тысяч мобилизованных местных солдат. Путин понимает, что выгоды с них мало, но он хочет замазать кровью всех. То есть, если они идут "помогать Донбассу", как он считает, возможно даже присоединять их к россии, то и они должны что-то делать. Чтобы не одна россия была по локоть в крови.

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— По некоторой информации, путин поставил военным задачу одержать хоть какую-то победу до 9 мая. Что об этом можете сказать?

— Пока российским войскам не удалось получить значительные успехи ни в Одессе, ни в Николаеве. Но что-то они могут выдать как победу. Сейчас сильные бои идут на Донецком направлении, они все же надеются до 9 мая выйти на административные границы областей, но у них не выходит. Потому они сейчас будут включать свой максимум. Возможно, даже будут снимать войска откуда-нибудь с других направлений.

Южное направление также очень стратегическое, и в планах путина оно есть. Здесь также собрано множество войск. Каждый день у нас здесь идут тяжелые бои, в частности, артиллерийские дуэли на переднем крае Николаевской и Херсонской областей. Оккупанты обстреливают Николаев. В любой момент они могут начать наступление на юге. Особенно если будут видеть, что уперлись на Востоке и у них там нет никакого успеха.

— Американский ленд-лиз и встреча министров обороны 43 стран в немецком Рамштайне могут коренным образом изменить ход войны?

– Вы правильно сказали – коренным образом. Потому что у нас сейчас по ресурсу людей мобилизованных больше, чем в россии. Они имеют преимущество только потому, что у них больше техники и артиллерии. Мобилизированных у нас где-то 400 тысяч, если не больше, а у них меньше, но все они с техникой и артиллерией. А если есть техническое преимущество, можно победить. Просто пехотой, как во время Второй мировой, когда советские войска работали из пулеметов, уже продвигаться не получится. Поэтому нам нужно больше техники. И чтобы научить наших мобилизованных людей давать отпор. И тогда это может коренным образом изменить ход войны.

— То есть, если у нас будет наступательное оружие, то ситуация может разворачиваться по другому сценарию?

— Любое оружие можно назвать наступательным или оборонительным. Ту же палку — ею можно бить, а можно защищаться. Оружие нам нужно, чтобы бить врага. Когда у нас будет больше артиллерии, самолетов и другого оружия, то возможностей для планирования будет больше.

Как сообщалось, в четверг, 28 апреля, Палата представителей США рассмотрела и проголосовала за закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине.