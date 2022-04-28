США проголосовали за ленд-лиз для Украины: что это значит

Процедура поставки оружия в Украину теперь значительно ускорится

В четверг, 28 апреля, Палата представителей США рассмотрела и проголосовала за закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине. Этот документ существенно упростит поставку оружия для нашего государства.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Подтверждение того, что закон о ленд-лизе поддержали, также появилось в официальном Twitter-аккаунте House Press Gallery.

Что меняет ленд-лиз для Украины?

Как пояснил глава Офиса президента, в тексте документа речь идет о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче Украине или предоставлению в аренду оборонных средств для защиты населения от российских оккупантов и других целей.

Кроме того, благодаря ленд-лизу Белый Дом в течение 60 дней установит ускоренные процедуры для поставки продукции в Украину — речь о вооружении, транспорте, продовольствии и другой помощи от США.

"Также следует понимать, что ленд-лиз означает уверенность США в победе Украины над россией. Это важная победа нашего несгибаемого народа, который смог объединить вокруг себя цивилизованный мир в борьбе с российским злом", — добавил Андрей Ермак.

Стоит отметить, что президент США Джо Байден выступил с обращением в Украину, в ходе которого пообещал фантастическую по масштабам помощь нашей стране и очень плохие новости для россии. Ключевые тезисы его выступления читайте в материале "Телеграфа".