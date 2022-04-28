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росія готує Придністров’я до війни? Розвідка дізналась про важливий документ

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Самопроголошена "Придністровська молдавська республіка" посилює свою армію Новина оновлена 28 квітня 2022, 11:30
Самопроголошена "Придністровська молдавська республіка" посилює свою армію

Попри формальну добровільність участі у зборах, є інформація, що призов матиме примусовий характер

Після серії провокацій влада невизнаного Придністров'я прийняла рішення оголосити проведення позачергових воєнних зборів для того, щоб нібито "забезпечити зайнятістю працездатне населення".

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Відповідну інформацію оприлюднили у четвер, 28 квітня, у Телеграм-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України, додавши, що так зване "міністерство оборони" вже направило лист про заклик до проведення воєнних зборів на території "ПМР" головам місцевих адміністрацій.

У тексті документи зазначено, що метою зборів є "забезпечення 100% укомплектованості особистого складу миротворчого контингенту Придністровської молдавської республіки, а також забезпечення зайнятістю працездатного населення республіки",

Окрім того, відомо, що прибути на збори закликають виключно чоловіків призовного віку (до 55 років). Натомість громадянам обіцяють грошові виплати у сумі 2800 "рублів", забезпечення речами, харчуванням та необхідні умови для проживання.

Попередньо, збори триватимуть упродовж 90 днів.

Лист від ГУР
Лист від ГУР

У ГУР наголошують, що попри нібито добровільний характер відповідного заклику, ймовірніше за все, в подальшому він виявиться примусовим призовом.

Також українські розвідники закликають звернути увагу на те, що відповідний документ датований ще 21 квітня. Саме у цей день на території самопроголошеної "республіки" розпочались провокації, які влаштували російські спецслужби.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як експерт у питаннях політики та аналітик Ігар Тишкевич ексклюзивно для "Телеграфу" прокоментував ситуацію, яка наразі відбувається на території невизнаної "ПМР".

Теги:
#Придністров'я #Розвідка #ГУР #Новини Придністров'я
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