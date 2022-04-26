Експерт у питаннях політики, аналітик Ігар Тишкевич спеціально для "Телеграфу" висловив думку, навіщо росія розхитує обстановку у Придністров’ї

У понеділок, 25 квітня, у Тирасполі – столиці невизнаного Придністров’я ("Придністровська Молдавська Республіка" – "ПМР") із гранатометів обстріляли будівлю "Міністерства держбезпеки".

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, за цими вибухами стоять російські спецслужби.

У вівторок, 26 квітня, на території "ПМР" знову пролунали вибухи. За даними ЗМІ, постраждали кілька телевеж (за іншими даними – радіоантен), а також військовий аеродром.

Розгойдування Придністров’я росіянами цілком логічне, враховуючи заявлені раніше рф цілі. У тому числі – продовжити наступ у бік Одеси.

Тобто спочатку прозвучала політична заява (нехай і з вуст військових), а вже потім у Придністров’ї починаються проблеми. Нібито проблеми.

З погляду залучення Придністров’я у війну та створення небезпеки для Одеси та Одеської області, враховуючи кількість сил та засобів у "ПМР" – сумнівно, щоб цього вистачило для повномасштабного наступу. Але сам факт наявності там російських військ та підконтрольної росії так званої "Придністровської армії" створює додаткову зону напруженості. І змушує Україну відволікати додаткові сили для захисту цього напряму.

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У сенсі можливого залучення Придністров’я до конфлікту, я б звертав увагу не тільки і не так на Одесу та передмістя, як на Бессарабію. Румунські порти сьогодні виконують роль логістичного хаба як для частини українського експорту, так і для постачання в Україну певних товарів. І для росії цілком логічно і вигідно створити проблеми на цій ділянці. Якщо ми беремо ті самі дунайські порти, то там не так багато варіантів транспортування вантажів на територію України.

Швидше за все, "ПМР" проситиме підтримки від рф. І росія спробує використати інфраструктуру Придністров’я (включаючи аеропорти) для можливої атаки на Одесу. Це — найбільш ймовірні варіанти.

Для нас зараз ключовий момент – лінія фронту у районі Миколаєва. Російський десант є малоймовірним. І без пориву в районі Миколаєва гіпотетичний наступ на Одесу не має сенсу.