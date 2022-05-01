путін вирішив напасти на ще одну країну - The Times

Наступна ціль Кремля — Молдова

Росіяни після провокацій у невизнаному Придністров’ї готують напад на Молдову.

Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела в українській розвідці.

За інформацією джерела, в Тирасполі (столиця невизнаного Придністров’я) спостерігається велика активність на аеродромі, що є непрямою ознакою десантної операції з боку рф. Співрозмовники журналістів вважають, що росія планує висадити десант у Придністров’ї на транспортних літаках Іл-76 та гелікоптерах. При цьому автори матеріалу стверджують, що росія не може безпечно пролетіти через Україну через ППО в Одеській області. Повідомляється, що десантна операція може пройти ближче до 9 травня. Цього дня кривавий диктатор володимир путін може оголосити про незалежність Придністров’я. Також російські спецслужби мають намір розхитувати ситуацію всередині Молдови за допомогою мітингів та протестів у Кишиневі.

Військові аналітики Джек Уотлінг та Нік Рейнольдс із Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень вважають, що десантна операція в Молдові матиме 3 цілі:

відтягнути частину українських військ на південно-західний фронт;

зупинити проєвропейський курс нинішньої влади у Молдові;

налякати Захід, що підтримка України зброєю та фінансами може призвести до подальшої дестабілізації у регіоні, зокрема, на Балканах.

"Ми вважаємо, що Кремль вже ухвалив рішення щодо нападу на Молдову. До чого призведуть події в Молдові – буде вирішальним для нас. Якщо росіянам вдасться захопити контроль над країною, то ми (Україна – ред.) з військової точки зору станемо більш вразливими – це буде загроза цілісності України. Якщо Росія визнає незалежність Придністров’я, це буде пряма загроза і порушення територіальної цілісності Молдови. Це буде повторення "донбаського сценарію". Далі вони будуть постачати велику кількість зброї, а потім захочуть приєднати його до складу Росії", — розповіло The Times джерело в українській розвідці.

Раніше у мережі з’явилося відео обстрілу "Міністерства державної безпеки" так званої "Придністровської молдавської республіки". Українська розвідка повідомляє, що на травневі свята у регіоні росіяни готують провокації.