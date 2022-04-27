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Стріляли тричі: ЗМІ показали відео обстрілу "МГБ" Придністров'я

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Приміщення так званого Міністерства держбезпеки у Тирасполі Новина оновлена 27 квітня 2022, 20:11
Приміщення так званого Міністерства держбезпеки у Тирасполі

По будівлі били з гранатометів

У мережі з'явилося відео обстрілу "Міністерства державної безпеки" так званої "Придністровської молдавської республіки". Інцидент трапився у понеділок, 25 квітня — у будівлю влучили з гранатомета.

Відеозаписом поділився канал "Первый Приднестровский".

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Судячи з опублікованих кадрів, троє невідомих чоловіків під'їхали до Міністерства держбезпеки на автомобілі світлого кольору, після чого всі троє дістали з багажника зброю та по черзі здійснили три постріли. Третій з них був найпотужнішим. У будівлі повилітали вікна, а найсильніше постраждав другий поверх, по якому невідомі особи цілились. Час пострілів — 17:44.

Стрілянина у Тирасполі 25 квітня

Варто зазначити, що невідомі особи залишили на місці злочину тубуси від гранатометів, з яких стріляли. Як з'ясувалося, для обстрілу використовувалися РШГ-2 (реактивна штурмова граната). Примітним є той факт, що це досить рідкісне озброєння, яким користується Головне розвідувальне управління Росії.

Нагадаємо, що неспокійно у Придністров'ї було й 26 квітня — було знищено дві антени телевеж. Примітно, що кілька днів тому російські військові заявили, що хочуть зробити сухопутний коридор до Придністров’я, а згодом у регіоні почалися проблеми.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що секретар РНБО Олексій Данілов попередив президента Молдови Майю Санду про "братання", яке нав'язуватиме російська влада після вибухів у Тирасполі.

Теги:
#Молдова #Вибух #Придністров'я #Тирасполь
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