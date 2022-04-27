Стреляли трижды: СМИ показали видео обстрела "МГБ" Приднестровья

По зданию били из гранатометов

В сети появилось видео обстрела "Министерства государственной безопасности" так называемой "Приднестровской молдавской республики". Инцидент произошел в понедельник, 25 апреля — в здание попали из гранатомета.

Видеозаписью поделился канал "Первый Приднестровский".

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Судя по опубликованным кадрам, трое неизвестных мужчин подъехали к Министерству госбезопасности на автомобиле светлого цвета, после чего все трое достали из багажника оружие и поочередно произвели три выстрела. Третий из них был самым мощным. В здании вылетели окна, а сильнее всего пострадал второй этаж, по которому неизвестные целились. Время выстрелов — 17:44.

Стрельба в Тирасполе 25 апреля

Следует отметить, что неизвестные оставили на месте происшествия тубусы от гранатометов, из которых стреляли. Как выяснилось, для обстрела использовались РШГ-2 (реактивная штурмовая граната). Примечателен тот факт, что это довольно редкое вооружение, которым пользуется Главное разведывательное управление России.

Напомним, что беспокойно в Приднестровье было и 26 апреля — были уничтожены две антенны телебашен. Примечательно, что несколько дней назад российские военные заявили, что хотят сделать сухопутный коридор в Приднестровье, а затем в регионе начались проблемы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил президента Молдовы Майю Санду о "братании", которое будут навязывать российские власти после взрывов в Тирасполе.