Укр

В Приднестровье стрельба: первые фото и видео из Тирасполя

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Пострадало помещение так называемого Министерства госбезопасности Новость обновлена 25 апреля 2022, 19:15
Пострадало помещение так называемого Министерства госбезопасности

На кадрах с места событий заметили гранатометы с надписью "Макет"

В понедельник, 25 апреля, в Тирасполе – столице непризнанного Приднестровья – обстреляли здание Министерства госбезопасности. Неизвестные стреляли из гранатометов.

Об этом сообщил Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", опубликовав снимки с места происшествия.

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На месте происшествий якобы обнаружили отстрелянные тубусы от гранатометов — они лежат на дороге. Однако, в сети показали те же гранатометы вблизи и здесь заметно первое противоречие — на тубусе пишет "макет". Очевидно, что из макета гранатомета стрелять невозможно.

На корпусе гарантомета отметка "макет"
На корпусе гарантомета отметка "макет"

При этом помещение так называемого Министерства госбезопасности, судя по кадрам, пострадало — там выбило окна, также виден дым. На место прибыли медики и другие профильные службы. Информации о пострадавших и погибших на момент выхода новости не было.

Telegram-канал, обнародовавший информацию о взрыве в Тирасполе, отметил, что оружие, из которого стреляли — это якобы РШГ-2 (реактивная штурмовая граната). Примечателен тот факт, что это довольно редкое вооружение, которым пользуются Главное разведывательное управление России.

Стоит отметить, что несколько дней назад появилась информация, что Россия может использовать Приднестровье для наступления на Украину. После сообщения о взрывах в Тирасполе советник министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что он не удивится, если это очередная провокация россиян.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по словам Михаила Подоляка, ВСУ ответят четко на планы россиян по "выходу в Приднестровье".

Теги:
#Обстрел #Приднестровье #Тирасполь
Пострадало помещение так называемого Министерства госбезопасности
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В Приднестровье стрельба: первые фото и видео из Тирасполя
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