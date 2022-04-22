Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал последнее заявление россиян относительно захвата юга Украины и Приднестровья.

Внимательно следим за очередными проблесками российской военной пропаганды, которая тоже идет за известным кораблем. Неожиданно некто замкомандующего войсками ЦВО Рф Миннекаев публично заявил о том, что его страна всегда всем врала и что она на самом деле изначально хотела тупо украсть часть территории Украины. С выходом к Приднестровью, где, по мнению этого тонкого знатока и ценителя русской культуры, тоже "притесняют русскоязычное население". Захватить территорию, уничтожив при этом как можно больше украинцев. И разрушив как можно больше наших городов.

Коротко отвечу.

Первое. Безусловно, все подобные экспансионистские планы и сценарии мы прекрасно знаем. И наши ВСУ внятно выскажутся по этому поводу…

Второе. Данный субъект Миннекаев публично официально подтвердил умысел группы русских товарищей на совершение военных преступлений с массовыми убийствами мирных граждан.

Третье. Всю эту "армию Рф" вместе с Росгвардией в качестве официальных карателей на дух не переносят на всей территории Украины, которая временно находится под оккупацией. И поэтому там у карателей явно уже горит земля под ногами.

И четвертое. "Освободители Приднестровья", учитесь правильно произносить слово "Украина". Оно со многих, у кого пока ещё российский паспорт, сильно и больно собьет всю кровавую спесь.