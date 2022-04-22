Укр

ВСУ внятно ответят на планы россиян по "выходу к Приднестровью" - Михаил Подоляк

Автор
Михаил Подоляк Михаил Подоляк
Дата публикации
Читати українською
Автор
130
Подоляк уверен, что у оккупантов будет гореть земля под ногами Новость обновлена 22 апреля 2022, 23:29
Подоляк уверен, что у оккупантов будет гореть земля под ногами

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал последнее заявление россиян относительно захвата юга Украины и Приднестровья.

Внимательно следим за очередными проблесками российской военной пропаганды, которая тоже идет за известным кораблем. Неожиданно некто замкомандующего войсками ЦВО Рф Миннекаев публично заявил о том, что его страна всегда всем врала и что она на самом деле изначально хотела тупо украсть часть территории Украины. С выходом к Приднестровью, где, по мнению этого тонкого знатока и ценителя русской культуры, тоже "притесняют русскоязычное население". Захватить территорию, уничтожив при этом как можно больше украинцев. И разрушив как можно больше наших городов.

Коротко отвечу.

Первое. Безусловно, все подобные экспансионистские планы и сценарии мы прекрасно знаем. И наши ВСУ внятно выскажутся по этому поводу…

Второе. Данный субъект Миннекаев публично официально подтвердил умысел группы русских товарищей на совершение военных преступлений с массовыми убийствами мирных граждан.

Третье. Всю эту "армию Рф" вместе с Росгвардией в качестве официальных карателей на дух не переносят на всей территории Украины, которая временно находится под оккупацией. И поэтому там у карателей явно уже горит земля под ногами.

И четвертое. "Освободители Приднестровья", учитесь правильно произносить слово "Украина". Оно со многих, у кого пока ещё российский паспорт, сильно и больно собьет всю кровавую спесь.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Украина #Россия #Приднестровье #Война #Михаил Подоляк
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Новости Европы
ЕС готовит новый пакет санкций против россии: зацепит нефть и банки
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
ЕС готовит новый пакет санкций против россии: зацепит нефть и банки
Дата публикации
Категория
M-84
Украина получит большую партию танков от страны ЕС: что известно
Дата публикации
Категория
Борис Джонсон во время визита в Украину 9 апреля
"Будут бить артиллерией": Борис Джонсон озвучил пессимистический прогноз по окончанию войны с россией
Дата публикации
Категория
Сергей Лавров
Переговоры Украины с россией: Лавров выдал нервные заявления
Дата публикации
Категория
ВСУ продолжают отражать наступление россиян
Война – день 58: россияне гибнут сотнями, но продолжают атаковать позиции ВСУ