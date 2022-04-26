В Приднестровье снова взрывы: СМИ пишут о вышках связи и аэродроме

В сети уже публикуют первые фото и видео с места происшествия

Во вторник, 26 апреля, на территории непризнанного Приднестровья снова заговорили о взрывах на объектах инфраструктуры. Согласно первым данным СМИ, могли пострадать несколько телевышек, а также военный аэродром.

Новость сообщают российские медиа, а также нардеп Алексей Гончаренко.

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Представители так называемого "МВД Приднестровья" сообщают, что очередные разрушения произошли в Григориопольском районе — рядом с поселком Маяк. Это не так далеко от границы с Одесской областью.

Поселок Маяк на карте

На данный момент точно подтверждена информация о поврежденном местном радиотелецентре.

Из строя выведены минимум две антенны. Многие источники уже опубликовали фото с места происшествия, показав снимки телевышек до и после.

Так атенны телевышки выглядели до взрыва

А вот так - после

Сообщается, что на место уже выехали саперы. Причина взрыва пока не установлена.

Вместе с этим отдельные источники, среди которых и нардеп Алексей Гончаренко, отмечают, что поврежден был также и приднестровский военный аэродром. Эту информацию местные боевики не подтверждают.

Напомим, что накануне, 25 апреля, в Тирасполе, который является столицей непризнанного Приднестровья, сообщалось о якобы стрельбе возле местного "Министерства госбезопасности". Интересно, что рядом с местом взрыва, который был зафиксирован, был обнаружен тубус гранатомета со значком "макет".

Позже официальные представители Молдовы заявили, что все эти взрывы являются постановкой российских спецслужб и назвали их причины.