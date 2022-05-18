"Удар в спину"? Союзник путина в Европе хочет помочь Украине

Президент Сербии собирается помочь Украине после войны

Сербия намерена принять участие в восстановлении разрушенных во время российского вторжения городов Украины.

Об этом заявил президент страны Александер Вучич во время приема верительных грамот у нового посла Украины Владимира Толкача, передает местное издание RTS.

Президент Сербии выразил сожаление относительно сложившейся ситуации и подчеркнул, что его страна намерена уважать принципы территориальной целостности и суверенитета государств, как и других принципов международного права. Также он поблагодарил Украину за ее позицию по территориальной целостности Сербии.

Вучич также подчеркнул, что его страна предоставила лучшие условия для украинских беженцев и дала им право на проживание и работу, согласно правилам ЕС.

Он также отметил, что Белград намерен принять участие в восстановлении украинских городов и добавил, что наши страны имеют все возможности для дальнейшего развития экономического сотрудничества и углубления работы в интересующих Украину и Сербию сферах.

Как известно, Сербия является главным союзником россии в Балканском регионе. После начала вторжения там не стали поддерживать санкции против кремля, а в апреле Белград даже обвинял Украину в том, что ее спецслужбы якобы постоянно шлют сигналы о взрывных устройствах в самолетах авиакомпании Air Serbia, которые следуют в россию. В Киеве эти заявления отрицают.

Вместе с тем Сербия осторожно относится к вопросам, связанным с оккупированными украинскими территориями, поскольку официальный Киев не признает независимость Косово в отличие от большинства стран Запада.

Как сообщалось ранее, президент Молдовы Майя Санду с трибуны Европарламента выступила с требованием вывести российских военных из оккупированного Приднестровья.