Сербия выступила с громкими обвинениями Украины: в МИД ответили

В МИД выразили рвзочарование тем, что Белград до сих пор не присоединился к санкциям против россии из-за войны против Украины

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сигналы о взрывных устройствах в самолетах авиакомпании Air Serbia на маршрутах в россию регулярно отправляют спецслужбы Украины и одной из стран ЕС. Украинская сторона отвергает обвинения.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Олег Николенко.

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"Категорически отвергаем безосновательные обвинения президента Сербии. Его заявления о якобы причастности Украины к сообщениям о минировании самолетов сербских авиакомпаний, совершающих полеты в рф, не соответствуют действительности", — отметил Николенко.

Он также подчеркнул, что Киев разочарован в том, что Белград до сих пор не присоединился к санкциям против россии из-за войны против Украины.

"Призываем Белград стать на сторону правды и в полной мере приобщиться к поддержке Украины и отстаиванию ценностей, на которых основана объединенная демократическая Европа", — добавил он.

Как сообщал "Телеграф", 9 апреля Китай доставил в Сербию, известную своей поддержкой российской власти, зенитно-ракетные комплексы и другие виды вооружения.