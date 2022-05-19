В Україні хочуть відбирати авто у п’яних водіїв: кому їх віддадуть

У Раді вже зареєстрували відповідний законопроект

Народні депутати хочуть дозволити відбирати автомобілі у нетверезих водіїв та віддавати їх на потреби армії, поліції та інших державних структур.

Так, нардепи від правлячої партії ініціювали внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння. Наслідком цього став зареєстрований відповідний законопроект №7382від 17 травня 2022 року.

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Так, у Раді хочуть статтю 130 Кодексу про адміністративні правопорушення, крім передбачених покарань, доповнити таким текстом: в умовах правового режиму військового або надзвичайного стану керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння тягне за собою конфіскацію транспортного засобу подальшої передачі на потреби сил України або Міністерства внутрішніх справ України або Державної служби України з надзвичайних ситуацій (за рішенням Кабінету Міністрів України або уповноваженого ним органу державної влади).

Варто відзначити, що водій і власник транспортного засобу це не те саме. Як буде побудована процедура у випадку, якщо водій керує транспортом, що не належить йому (наприклад, взятий у каршеринг), у законопроекті не визначено.

Раніше "Телеграф" повідомляв, за що водіям доведеться заплатити при ввезенні "євробляхи" в Україну під час воєнного стану.