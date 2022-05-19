В Украине хотят отбирать авто у пьяных водителей: кому их отдадут

В Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект

Народные депутаты хотят разрешить отбирать автомобили у нетрезвых водителей и отдавать их на нужды армии, полиции и других государственных структур.

Так, нардепы от правящей партии инициировали внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях по усилению ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Следствием этого стал зарегистрирован соответствующий законопроект №7382 от 17 мая 2022 года.

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Так, в Раде хотят статью 130 Кодекса об административных правонарушениях, кроме предусмотренных наказаний, дополнить следующим текстом: в условиях правового режима военного или чрезвычайного состояния управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического опьянения влечет конфискацию транспортного средства последующей передачи на нужды подразделений Вооруженных сил Украины, или Министерства внутренних дел Украины, или Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (по решению Кабинета Министров Украины или уполномоченного им органа государственной власти).

Стоит отметить однако, что водитель и владелец транспортного средства это не одно и то же. Как будет построена процедура в случае, если водитель управляет не принадлежащим ему транспортом (например, взятый в каршеринг), в законопроекте не определено.

Ранее "Телеграф" сообщал, за что водителям придется заплатить при ввозе "евробляхи" в Украину во время военного положения.