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Не совсем бесплатно: за что придется платить при растаможке "евробляхи"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Автор
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Совсем бесплатным процесс растаможки не стал Новость обновлена 22 апреля 2022, 14:35
Совсем бесплатным процесс растаможки не стал

Номерные знаки дарить украинцам не будут — придется раскошелиться

На период военного положения украинцы получили возможность бесплатно растаможить автомобиль, приобретенный в Европе. Однако совсем без денег эта процедура пройти не сможет — есть несколько моментов, на которые будет нужно отыскать финансы.

За что именно придется платить, рассказали в "Юридической газете online".

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Есть три момента, которые потребуют отдельного финансового вложения (не включая приобретение самой "евробляхи"):

  • оплата специального сбора в Пенсионный Фонд — 3-5% рыночной стоимости авто, которое провозят в Украину;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • номерные знаки.

Все остальное в процедуре растаможки должно быть бесплатным, отмечают юристы.

При этом далеко не со всех стран разрешено ввозить автомобили. Как мы уже писали, есть несколько ограничений, из-за которых украинцу могут отказать в растаможке приобретенной за границей машины.

Также "Телеграф" рассказывал, как для "евробляхи" можно самостоятельно провести процедуру декларирования.

Теги:
#Украина #Европа #Автомобиль #Водитель #Растаможка #Евробляхи
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