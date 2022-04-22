Не совсем бесплатно: за что придется платить при растаможке "евробляхи"
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Номерные знаки дарить украинцам не будут — придется раскошелиться
На период военного положения украинцы получили возможность бесплатно растаможить автомобиль, приобретенный в Европе. Однако совсем без денег эта процедура пройти не сможет — есть несколько моментов, на которые будет нужно отыскать финансы.
За что именно придется платить, рассказали в "Юридической газете online".
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Есть три момента, которые потребуют отдельного финансового вложения (не включая приобретение самой "евробляхи"):
- оплата специального сбора в Пенсионный Фонд — 3-5% рыночной стоимости авто, которое провозят в Украину;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- номерные знаки.
Все остальное в процедуре растаможки должно быть бесплатным, отмечают юристы.
При этом далеко не со всех стран разрешено ввозить автомобили. Как мы уже писали, есть несколько ограничений, из-за которых украинцу могут отказать в растаможке приобретенной за границей машины.
Также "Телеграф" рассказывал, как для "евробляхи" можно самостоятельно провести процедуру декларирования.
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