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Не зовсім безкоштовно: за що доведеться платити при розмитненні "євробляхи"

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Зовсім безкоштовним процес розмитнення не став Новина оновлена 22 квітня 2022, 14:35
Зовсім безкоштовним процес розмитнення не став

Номерні знаки дарувати українцям не будуть — доведеться розщедритися

На період воєнного стану українці отримали можливість безкоштовно розмитнити автомобіль, придбаний у Європі. Проте зовсім без грошей ця процедура пройти не зможе — є кілька моментів, на які потрібно буде відшукати фінанси.

За що саме доведеться платити, розповіли у "Юридичній газеті online".

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Є три моменти, які вимагатимуть окремого фінансового вкладення (не включаючи придбання самої "євробляхи"):

  • оплата спеціального збору до Пенсійного Фонду – 3-5% ринкової вартості авто, яке провозять до України;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • номерні знаки.

Все інше у процедурі розмитнення має бути безкоштовним, зазначають юристи.

При цьому далеко не з усіх країн можна ввозити автомобілі. Як ми вже писали, є кілька обмежень, через які українцю можуть відмовити у розмитненні придбаної за кордоном машини.

Також "Телеграф" розповідав, як для "євробляхи" можна самостійно провести процедуру декларування.

Теги:
#Україна #Європа #Автомобіль #Водій #Розмитнення #Евробляхі
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