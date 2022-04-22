Не зовсім безкоштовно: за що доведеться платити при розмитненні "євробляхи"

Номерні знаки дарувати українцям не будуть — доведеться розщедритися

На період воєнного стану українці отримали можливість безкоштовно розмитнити автомобіль, придбаний у Європі. Проте зовсім без грошей ця процедура пройти не зможе — є кілька моментів, на які потрібно буде відшукати фінанси.

За що саме доведеться платити, розповіли у "Юридичній газеті online".

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Є три моменти, які вимагатимуть окремого фінансового вкладення (не включаючи придбання самої "євробляхи"):

оплата спеціального збору до Пенсійного Фонду – 3-5% ринкової вартості авто, яке провозять до України;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

номерні знаки.

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Все інше у процедурі розмитнення має бути безкоштовним, зазначають юристи.

При цьому далеко не з усіх країн можна ввозити автомобілі. Як ми вже писали, є кілька обмежень, через які українцю можуть відмовити у розмитненні придбаної за кордоном машини.

Також "Телеграф" розповідав, як для "євробляхи" можна самостійно провести процедуру декларування.