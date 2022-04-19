Розмитнення "євроблях" під час війни: як самостійно задекларувати авто

Митниця полегшила українцям імпорт авто – що потрібно знати

З 6 квітня набув чинності Закон України, яким від ПДВ, мит та акцизу звільнялися імпортовані з Європи в Україну авто. Державна митна служба України підготувалася до зростання кількості ввезених автомобілів та навіть полегшила процес їх оформлення для українців.

Як повідомляє сайт ГТС, тепер українці можуть самостійно задекларувати свої авто через розділ "Громадянам/Ввезення легкового автомобіля" в Особистому кабінеті на Єдиному державному інформаційному вебпорталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

Тепер для попередньої декларації не потрібно:

вибирати "Код місця митного оформлення", оскільки вони оформляються автоматично, без залучення посадової особи митниці за 5-15 хвилин;

додавати скан копії документів. Їх потрібно буде прикріпити під час розробки додаткової декларації;

розраховувати митні платежі.

Після цього необхідно буде оформити додаткову декларацію, як саме це зробити і які документи будуть потрібні, можна ознайомитись на сайті Митної служби України.

Втім, зовсім безкоштовно ввезти авто не вийде, за його реєстрацію в Україні все одно доведеться сплатити внесок у ПФУ, це 3-5% від його вартості, а також оплату реєстрації номерних знаків та інших документів.

При цьому слід пам’ятати, що ввезені авто повинні відповідати екологічним нормам, так для легкових авто це не нижче за Євро-2, а для вантажних і пасажирських автобусів — не нижче за Євро-5.