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Безкоштовно розмитнити автомобіль можуть не всі: хто та яке авто може пригнати з Європи

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Як правильно завезти в Україну авто Новина оновлена 18 квітня 2022, 18:02
Як правильно завезти в Україну авто

Зовсім безкоштовно ввезти авто не вийде, але економія буде значною

Закон, ухвалений Верховною Радою 24 березня і підписаний президентом Володимиром Зеленським 5 квітня, встановив нульову ставку мита, ПДВ та акцизу на імпорт в Україну авто з Європи. Це правило діятиме аж до закінчення воєнного стану в Україні.

Водночас, незважаючи на цей закон, як пояснили у Митній службі України, новим власникам доведеться виконати деякі вимоги та здійснити платежі до держбюджету.

При постановці авто на облік доведеться заплатити:

  • внесок до ПФУ для першої реєстрації від 3% до 5% вартості авто;
  • реєстрація – 190,15 грн;
  • бланк свідоцтва – 114 грн;
  • номерні знаки – 135 грн.

При цьому слід пам’ятати, що ввезені авто повинні відповідати екологічним нормам, так для легкових авто це не нижче за Євро-2, а для вантажних і пасажирських автобусів — не нижче за Євро-5.

З урахуванням нових правил імпорту авто, в Україні автомобілі можуть подешевшати залежно від марки та віку від 200 до 4000 доларів.

Теги:
#ПДВ #Мито #Імпорт авто #Нульове мито
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