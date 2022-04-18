Безкоштовно розмитнити автомобіль можуть не всі: хто та яке авто може пригнати з Європи

Зовсім безкоштовно ввезти авто не вийде, але економія буде значною

Закон, ухвалений Верховною Радою 24 березня і підписаний президентом Володимиром Зеленським 5 квітня, встановив нульову ставку мита, ПДВ та акцизу на імпорт в Україну авто з Європи. Це правило діятиме аж до закінчення воєнного стану в Україні.

Водночас, незважаючи на цей закон, як пояснили у Митній службі України, новим власникам доведеться виконати деякі вимоги та здійснити платежі до держбюджету.

При постановці авто на облік доведеться заплатити:

внесок до ПФУ для першої реєстрації від 3% до 5% вартості авто;

реєстрація – 190,15 грн;

бланк свідоцтва – 114 грн;

номерні знаки – 135 грн.

При цьому слід пам’ятати, що ввезені авто повинні відповідати екологічним нормам, так для легкових авто це не нижче за Євро-2, а для вантажних і пасажирських автобусів — не нижче за Євро-5.

З урахуванням нових правил імпорту авто, в Україні автомобілі можуть подешевшати залежно від марки та віку від 200 до 4000 доларів.