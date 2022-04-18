Безкоштовно розмитнити автомобіль можуть не всі: хто та яке авто може пригнати з Європи
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Зовсім безкоштовно ввезти авто не вийде, але економія буде значною
Закон, ухвалений Верховною Радою 24 березня і підписаний президентом Володимиром Зеленським 5 квітня, встановив нульову ставку мита, ПДВ та акцизу на імпорт в Україну авто з Європи. Це правило діятиме аж до закінчення воєнного стану в Україні.
Водночас, незважаючи на цей закон, як пояснили у Митній службі України, новим власникам доведеться виконати деякі вимоги та здійснити платежі до держбюджету.
При постановці авто на облік доведеться заплатити:
- внесок до ПФУ для першої реєстрації від 3% до 5% вартості авто;
- реєстрація – 190,15 грн;
- бланк свідоцтва – 114 грн;
- номерні знаки – 135 грн.
При цьому слід пам’ятати, що ввезені авто повинні відповідати екологічним нормам, так для легкових авто це не нижче за Євро-2, а для вантажних і пасажирських автобусів — не нижче за Євро-5.
З урахуванням нових правил імпорту авто, в Україні автомобілі можуть подешевшати залежно від марки та віку від 200 до 4000 доларів.
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