Бесплатно растаможить автомобиль могут не все: кто и какое авто может пригнать из Европы
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Совсем бесплатно ввезти авто не получится, но экономия будет значительной
Закон, принятый Верховной Радой 24 марта и подписанный президентом Владимиром Зеленским 5 апреля, установил нулевую ставку пошлины, НДС и акциза на импорт в Украину авто из Европы. Данное правило будет действовать вплоть до окончания военного положения в Украине.
Вместе с тем несмотря на данный закон, как пояснили в Таможенной службе Украины, новым владельцам придется выполнить некоторые требования и осуществить платежи в госбюджет.
Так, при постановке авто на учет придется заплатить:
- взнос в ПФУ для первой регистрации от 3% до 5% от стоимости авто;
- регистрация – 190,15 грн;
- бланк свидетельства – 114 грн;
- номерные знаки – 135 грн.
При этом следует помнить, что ввозимые авто должны отвечать экологическим нормам, так для легковых авто это не ниже Евро-2, а для грузовых и пассажирских автобусов — не ниже Евро-5.
С учетом новых правил импорта авто, в Украине автомобили могут подешеветь в зависимости от марки и возраста от 200 до 4000 долларов.
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