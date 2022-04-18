Укр

Бесплатно растаможить автомобиль могут не все: кто и какое авто может пригнать из Европы

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Как правильно завезти в Украину авто Новость обновлена 18 апреля 2022, 18:02
Как правильно завезти в Украину авто

Совсем бесплатно ввезти авто не получится, но экономия будет значительной

Закон, принятый Верховной Радой 24 марта и подписанный президентом Владимиром Зеленским 5 апреля, установил нулевую ставку пошлины, НДС и акциза на импорт в Украину авто из Европы. Данное правило будет действовать вплоть до окончания военного положения в Украине.

Вместе с тем несмотря на данный закон, как пояснили в Таможенной службе Украины, новым владельцам придется выполнить некоторые требования и осуществить платежи в госбюджет.

Так, при постановке авто на учет придется заплатить:

  • взнос в ПФУ для первой регистрации от 3% до 5% от стоимости авто;
  • регистрация – 190,15 грн;
  • бланк свидетельства – 114 грн;
  • номерные знаки – 135 грн.

При этом следует помнить, что ввозимые авто должны отвечать экологическим нормам, так для легковых авто это не ниже Евро-2, а для грузовых и пассажирских автобусов — не ниже Евро-5.

С учетом новых правил импорта авто, в Украине автомобили могут подешеветь в зависимости от марки и возраста от 200 до 4000 долларов.

Теги:
#НДС #Пошлина #Импорт авто #Нулевая пошлина
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