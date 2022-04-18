Бесплатно растаможить автомобиль могут не все: кто и какое авто может пригнать из Европы

Совсем бесплатно ввезти авто не получится, но экономия будет значительной

Закон, принятый Верховной Радой 24 марта и подписанный президентом Владимиром Зеленским 5 апреля, установил нулевую ставку пошлины, НДС и акциза на импорт в Украину авто из Европы. Данное правило будет действовать вплоть до окончания военного положения в Украине.

Вместе с тем несмотря на данный закон, как пояснили в Таможенной службе Украины, новым владельцам придется выполнить некоторые требования и осуществить платежи в госбюджет.

Так, при постановке авто на учет придется заплатить:

взнос в ПФУ для первой регистрации от 3% до 5% от стоимости авто;

регистрация – 190,15 грн;

бланк свидетельства – 114 грн;

номерные знаки – 135 грн.

При этом следует помнить, что ввозимые авто должны отвечать экологическим нормам, так для легковых авто это не ниже Евро-2, а для грузовых и пассажирских автобусов — не ниже Евро-5.

С учетом новых правил импорта авто, в Украине автомобили могут подешеветь в зависимости от марки и возраста от 200 до 4000 долларов.