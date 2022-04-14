Укр

Без акциза и НДС: насколько в Украине подешевеют авто из Европы

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
111
Евробляхам обещают снижение цен, но возможен и рост Новость обновлена 14 апреля 2022, 11:49
Евробляхам обещают снижение цен, но возможен и рост

Подсчитали, как могут измениться цены на авто с иностранной регистрацией после введения нулевой растаможки

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене таможенных платежей на импорт авто, сделав их ввоз бесплатным. В Таможенной службе Украины напомнили порядок оформления авто с иностранной регистрацией в Украине.

Между тем портал AUTO.RIA подсчитал, насколько подешевеют авто на евробляхах для украинцев. Так, по подсчетам портала в зависимости от года выпуска и модели авто, экономия средств на пошлине, НДС и акцизе может составить:

  • от 1000 до 2500 долларов для авто 2000-2008 годов выпуска;
  • от 100 до 2 000 долларов для авто 2008-2013 годов выпуска, правда с учетом популярности данного сегмента, на некоторые модели цена может даже вырасти;
  • от 2000 до 4000 долларов для авто 2014-2018 годов выпуска, но и тут возможен рост цен на некоторые модели авто.

По данным сайта, в настоящий момент в Украине находятся не менее 10 миллионов легковых авто, и стоит ли ждать наплыва импорта авто после отмены НДС, акциза и пошлины на их ввоз – неизвестно. На этот процесс может повлиять много факторов – количество выезжающих заграницу людей, спасающихся от войны, и главное, покупательская способность остающихся.

С 5 апреля и до окончания военного положения в Украине в Украине ввели "нулевую растаможку" импортных авто.

Теги:
#Авто #Импорт авто #Евробляхи
Российские блогеры и музыканты продолжают получать процент от просмотров
Украина
Как украинцы финансируют российский шоу-бизнес во время войны: показательная инфографика
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Российские блогеры и музыканты продолжают получать процент от просмотров
Как украинцы финансируют российский шоу-бизнес во время войны: показательная инфографика
Дата публикации
Категория
Тростянец после российской оккупанции
Названы следующие два города Украины, которые попытается разрушить россия
Дата публикации
Категория
Алексей Арестович
Арестович пригрозил Москве ответным ударом за атаку на Киев
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский хочет поскорее обсудить с Макроном его скандальные слова
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится уже 50 дней
Война - день 50: Украина ждет серьезные поставки оружия, россия отходит от удара по "Москве"