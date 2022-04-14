Без акциза и НДС: насколько в Украине подешевеют авто из Европы

Подсчитали, как могут измениться цены на авто с иностранной регистрацией после введения нулевой растаможки

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене таможенных платежей на импорт авто, сделав их ввоз бесплатным. В Таможенной службе Украины напомнили порядок оформления авто с иностранной регистрацией в Украине.

Между тем портал AUTO.RIA подсчитал, насколько подешевеют авто на евробляхах для украинцев. Так, по подсчетам портала в зависимости от года выпуска и модели авто, экономия средств на пошлине, НДС и акцизе может составить:

от 1000 до 2500 долларов для авто 2000-2008 годов выпуска;

от 100 до 2 000 долларов для авто 2008-2013 годов выпуска, правда с учетом популярности данного сегмента, на некоторые модели цена может даже вырасти;

от 2000 до 4000 долларов для авто 2014-2018 годов выпуска, но и тут возможен рост цен на некоторые модели авто.

По данным сайта, в настоящий момент в Украине находятся не менее 10 миллионов легковых авто, и стоит ли ждать наплыва импорта авто после отмены НДС, акциза и пошлины на их ввоз – неизвестно. На этот процесс может повлиять много факторов – количество выезжающих заграницу людей, спасающихся от войны, и главное, покупательская способность остающихся.

С 5 апреля и до окончания военного положения в Украине в Украине ввели "нулевую растаможку" импортных авто.