Укр

Бесплатную растаможку машин из Европы отменят: когда это произойдет

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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За импортное авто придется заплатить Новость обновлена 08 апреля 2022, 17:35
За импортное авто придется заплатить

Импортные авто будут дешевле, но заплатить все-таки придется

На время военного положения украинцам разрешили не платить НДС и акциз на импорт легковых автомобилей и прочих транспортных средств для перевозки 10 и более человек, а также перевозки грузов.

Соответствующий закон "О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования законодательства на период военного положения" был подписан президентом 5 апреля.

Согласно тексту закона №2142-X освобождение от уплаты НДС и акциза на импорт авто вводится временно – на период действия военного положения в Украине.

Впрочем, несмотря на освобождение от таможенных платежей, положенные при регистрации авто украинцам все же придется заплатить, а это:

  • взнос в ПФУ для первой регистрации от 3% до 5% от стоимости авто;
  • регистрация – 190,15 грн;
  • бланк свидетельства – 114 грн;
  • номерные знаки – 135 грн

Само военное положение в Украине было введено в день вторжения российских войск, 24 февраля и было продлено пока до 26 апреля.

О том, как долго будет продолжаться военное положение, а значит и льготный период растаможки авто, мало кто берется прогнозировать. Так, по мнению советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, активная фаза боев может занять до 2 недель.

Вместе с тем, по мнению представителей Белого дома, боевые действия и война с рф может продлиться минимум несколько месяцев, так что льготный период растаможки авто возможно, окажется весьма значительным.

Теги:
#Таможня #Авто #Регистрация авто
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