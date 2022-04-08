Безкоштовне розмитнення машин з Європи скасують: коли це станеться
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Імпортні авто будуть дешевшими, але заплатити все-таки доведеться
На час воєнного стану українцям дозволили не сплачувати ПДВ та акциз на імпорт легкових автомобілів та інших транспортних засобів для перевезення 10 та більше осіб, а також перевезення вантажів.
Відповідний закон "Про внесення змін до Податкового Кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення законодавства на період військового стану" було підписано президентом 5 квітня.
Відповідно до тексту закону №2142-X звільнення від сплати ПДВ та акцизу на імпорт авто запроваджується тимчасово – на період дії воєнного стану в Україні.
Втім, незважаючи на звільнення від митних платежів, покладені при реєстрації авто українцям все ж таки доведеться заплатити, а це:
- внесок до ПФУ для першої реєстрації від 3% до 5% вартості авто;
- реєстрація – 190,15 грн;
- бланк свідоцтва – 114 грн;
- номерні знаки – 135 грн
Саме військове становище в Україні було введено в день вторгнення російських військ, 24 лютого і було продовжено до 26 квітня.
Про те, як довго триватиме військовий стан, а отже, і пільговий період розмитнення авто, мало хто береться прогнозувати. Так, на думку радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича, активна фаза боїв може тривати до 2 тижнів.
Разом з тим, на думку представників Білого дому, бойові дії та війна з Росії може тривати мінімум кілька місяців, так що пільговий період розмитнення авто можливо, виявиться досить значним.
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