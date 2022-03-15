В Україні планують продовжити воєнний стан
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Існуючі обмеження триватимуть
В Україні планують продовжити воєнний стан ще на місяць від поточного – з 05.30 26 березня майже до кінця квітня.
Відповідний законопроєкт подав до Верховної Ради президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, в Україні воєнний стан запровадили у день нападу росії. Серед важливих аспектів:
- спеціальні режими в’їзду-виїзду,
- обмеження свободи пересування громадян та транспортних засобів,
- можуть перевіряти документи та доглядати речі,
- посилять охорону критично важливих об’єктів,
- для призовників та військовозобов’язаних запроваджується особливий контроль,
- діє комендантська година,
- заборонено торгівлю алкоголем та зброєю.
Також для тих, хто може працювати і не бере участі в роботі в "оборонці" або сфері життєзабезпечення, може бути введена трудова повинність, а майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, може бути відчужене.
Зазначимо, що термін 30 днів до 26 квітня може бути змінений указом президента — у його владі скоротити тривалість воєнного стану або скасувати його, якщо загрозу усунено.
Як раніше писав "Телеграф" — в Україні триває двадцятий день боротьби з російськими загарбниками. Українські військові героїчно обороняють міста та інші населені пункти, знищуючи техніку супротивника.