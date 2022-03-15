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В Україні планують продовжити воєнний стан

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Воєнний стан продовжать на 30 діб Новина оновлена 15 березня 2022, 08:34
Воєнний стан продовжать на 30 діб

Існуючі обмеження триватимуть

В Україні планують продовжити воєнний стан ще на місяць від поточногоз 05.30 26 березня майже до кінця квітня.

Відповідний законопроєкт подав до Верховної Ради президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в Україні воєнний стан запровадили у день нападу росії. Серед важливих аспектів:

  • спеціальні режими в’їзду-виїзду,
  • обмеження свободи пересування громадян та транспортних засобів,
  • можуть перевіряти документи та доглядати речі,
  • посилять охорону критично важливих об’єктів,
  • для призовників та військовозобов’язаних запроваджується особливий контроль,
  • діє комендантська година,
  • заборонено торгівлю алкоголем та зброєю.

Також для тих, хто може працювати і не бере участі в роботі в "оборонці" або сфері життєзабезпечення, може бути введена трудова повинність, а майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, може бути відчужене.

Що таке воєнний стан
Що таке воєнний стан

Зазначимо, що термін 30 днів до 26 квітня може бути змінений указом президента — у його владі скоротити тривалість воєнного стану або скасувати його, якщо загрозу усунено.

Як раніше писав "Телеграф" — в Україні триває двадцятий день боротьби з російськими загарбниками. Українські військові героїчно обороняють міста та інші населені пункти, знищуючи техніку супротивника.

Теги:
#Україна #Війна #Військове положення
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