Існуючі обмеження триватимуть

В Україні планують продовжити воєнний стан ще на місяць від поточного – з 05.30 26 березня майже до кінця квітня.

Відповідний законопроєкт подав до Верховної Ради президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в Україні воєнний стан запровадили у день нападу росії. Серед важливих аспектів:

спеціальні режими в’їзду-виїзду,

обмеження свободи пересування громадян та транспортних засобів,

можуть перевіряти документи та доглядати речі,

посилять охорону критично важливих об’єктів,

для призовників та військовозобов’язаних запроваджується особливий контроль,

діє комендантська година,

заборонено торгівлю алкоголем та зброєю.

Також для тих, хто може працювати і не бере участі в роботі в "оборонці" або сфері життєзабезпечення, може бути введена трудова повинність, а майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, може бути відчужене.

Що таке воєнний стан

Зазначимо, що термін 30 днів до 26 квітня може бути змінений указом президента — у його владі скоротити тривалість воєнного стану або скасувати його, якщо загрозу усунено.

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Як раніше писав "Телеграф" — в Україні триває двадцятий день боротьби з російськими загарбниками. Українські військові героїчно обороняють міста та інші населені пункти, знищуючи техніку супротивника.