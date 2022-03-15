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Російські війська втрачають людей та техніку: оперативна інформація з фронту на ранок 15 березня

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Палаюча техніка окупантів Новина оновлена 15 березня 2022, 07:24
Палаюча техніка окупантів

Триває захист держави від загарбників

Вже двадцяту добу поспіль українські військові відбивають атаки ворога на нашу державу. Противник намагається захоплювати українські міста, серед яких Маріуполь. Та марно. Здобувши чисельних втрат близько 150 осіб, 2 танки, 7 БМП та один БТР ворог відступив.

Про це повідомляє Генеральний штаб у ранковому зведенні.

За дев'ятнадцятий день протистояння, повітряні сили України уразили чотири гелікоптери, один літак та збили крилату ракету росії. Там, де колони загарбників намагалися висунутися, артилерія та авіація нанесли вогневе ураження на їхніх маршрутах. Повідомляється про знищення 12 одиниць автомобільної техніки. Людські жертви серед окупантів — у БТГ зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Як повідомляє Генштаб, частина військовослужбовців російської армії відмовляються виконувати злочинні накази командування та поповнювати деморалізовані бойові резерви висунули мобилізованих мешканців з окупованої частини Луганщини. Відзначається, що у морських акваторіях України не виявили ознак підготовки для проведення операції морського десанту. Війська противника не мають значних успіхів у наступу на усіх фронтах і намагаються утримати захоплені рубежі.

Вони не полишають ракетно-бомбових атак на міста та об'єкти критичної інфраструктури. Як писав "Телеграф" те, як війська ЗСУ та "Азов" знищують окупантів можна подивитись на відео Генштабу.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Маріуполь
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