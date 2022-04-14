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Без акцизу та ПДВ: наскільки в Україні подешевшають авто з Європи

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Микита Синицін Микита Синицін
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Євроблях обіцяють зниження цін, але можливе зростання Новина оновлена 14 квітня 2022, 11:49
Євроблях обіцяють зниження цін, але можливе зростання

Підрахували, як можуть змінитись ціни на авто з іноземною реєстрацією після введення нульового розмитнення

5 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про відміну митних платежів на імпорт авто, зробивши їх ввезення безкоштовним. У Митній службі України нагадали порядок оформлення авто з іноземною реєстрацією в Україні.

Тим часом портал AUTO.RIA підрахував, як подешевшають авто на євробляхах для українців. Так, за підрахунками порталу в залежності від року випуску та моделі авто, економія коштів на миті, ПДВ та акцизі може становити:

  • від 1000 до 2500 доларів на авто 2000-2008 років випуску;
  • від 100 до 2 000 доларів для авто 2008-2013 років випуску, правда з урахуванням популярності даного сегмента, на деякі моделі ціна може навіть зрости;
  • від 2000 до 4000 доларів для авто 2014-2018 років випуску, але і тут можливе зростання цін на деякі моделі авто.

За даними сайту, зараз в Україні перебувають не менше 10 мільйонів легкових авто, і чи варто чекати наплив імпорту авто після скасування ПДВ, акцизу та мита на їх ввезення – невідомо. На цей процес може вплинути багато факторів — кількість людей, що рятуються від війни, що виїжджають за кордон, і головне, купівельна спроможність тих, що залишаються.

З 5 квітня і до закінчення військового стану в Україні в Україні запровадили "нульову розмитнення" імпортних авто.

Теги:
#Авто #Імпорт авто #Евробляхі
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