Українці можуть ввозити авто безкоштовно, але за однієї умови

На митниці розповіли, які авто можна ввозити в Україну

З підписанням президентом України Володимиром Зеленським закону України, яким було скасовано мито, акцизи та ПДВ на ввезення легкових авто, їх імпорт став для українців значно дешевшим.

Втім, при реєстрації авто українцям таки дещо доведеться заплатити, а це:

внесок до ПФУ для першої реєстрації від 3% до 5% вартості авто;

реєстрація – 190,15 грн;

бланк свідоцтва – 114 грн;

номерні знаки – 135 грн.

Крім того, у Митній службі України нагадали, що дія цього документа не скасовують вимог щодо необхідності підтвердження відповідності транспортних засобів екологічним нормам.

Документом, що засвідчує відповідність транспортних засобів таким вимогам, є сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України, що вказує, на який саме рівень екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб.

Відповідно до норм чинного законодавства імпортувати в Україну з 1 січня 2016 року можна лише транспортні засоби не нижче за рівень "Євро-5".

Також у Митній службі розповіли про те, як тепер ввозити та реєструвати авто на європейських номерах та громадянам не потрібно буде доплачувати платежі, від яких вони звільнені.