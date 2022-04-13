Імпорт авто без ПДВ та акцизу: що змінилося для авто на євробляхах

У Митній службі розповіли, як ввозити авто на євробляхах

Після підписання президентом Володимиром Зеленським закону №2142-X, який змінює правила імпорту авто та товарів в Україну на час воєнного стану, слід очікувати зростання імпорту автомобілів до нашої країни, зокрема на так званих "євроблях".

Державна митна служба випустила роз’яснення порядку імпорту та реєстрації авто з іноземною реєстрацією.

Відповідно до нього тепер при ввезенні в Україну будь-якого автомобіля, зокрема на євробляхах, платити акциз, мито та ПДВ більше не доведеться, водночас порядок оформлення авто залишається чинним до прийняття відповідних спрощень.

"Серед інших новацій зазначеного Закону — при оформленні авто з іноземною реєстрацією, плата за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, із зацікавлених осіб не стягується", — наголосили у Митній службі.

Особливо у Митній службі зазначили, що після завершення дії військового стану громадянам не потрібно буде доплачувати платежі, від яких вони звільнені. Законом не передбачено відстрочення.

З 1 січня 2022 року щодо реєстрації авто на євробляхах набули чинності законодавчі зміни, якими було встановлено процедуру митного оформлення таких авто.

Водночас з 5 квітня українці можуть ввозити до країни авто без сплати мита, ПДВ та акцизу. Згідно із законом, підписаним президентом 5 квітня, на період до закінчення військових дій ці платежі скасовані, правда сплатити реєстрацію автомобіля все ж таки доведеться.