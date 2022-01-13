"Євробляхи" стали розмитнювати по-новому: кому належать пільги, а хто змушений доплатити

Фахівець детальніше розповів, хто зможе скористатися умовами пільгового розмитнення

Пільгове розмитнення євроблях з ЄС поки що доступне виключно учасникам ООС і лише до 8 лютого.

Про це йдеться у так званому ресурсному законі №1914-IX. Офіційний документ, яким передбачаються зміни у процедурі митного оформлення машин, набув чинності з 1 січня.

Відтак, зараз власники транспортних засобів із РФ не здійснюватимуть перезаїзди через кордон. Оформлення тепер можна буде проходити на внутрішніх митницях, зекономивши гроші та час на поїздки.

Що стосується побоювань щодо ймовірного ажіотажу — то вони є марними, адже з 10 листопада 2021 року по 8 лютого 2022 року пільгове розмитнення доступне лише для окремих категорій учасників війни на Донбасі.

Як повідомив юрист Іван Казачук у коментарі для видання UBR, лише з 20 листопада минулого року і по теперішній час, в Україні оформили лише 250 автомобілів. Якщо порівнювати із періодом, коли в країні діяла можливість пільгового розмитнення євроблях, то таких авто українці розмитнили 85 тисяч. Зараз на території нашої країни перебуває приблизно 300 тисяч автівок, привезених з Російської Федерації.

На даний час пільги доступні виключно для тих українців, які перебували у зоні ООС з 15 травня по 8 листопада 2021 року. Окрім цього, вимоги по оформленню транспортних засобів є максимально жорсткими. До них внесли й повну відсутність штрафів за порушення ПДР.

Також фахівець додав, що вважає несправедливим те, що можливість розмитнити автомобіль за пільговими умовами лише вищевказаним громадянам, а, до прикладу, захисники Вітчизни, які знаходились на сході України упродовж найважчих 2014-2015 років, такої можливості вже не мають.

Раніше "Телеграф" повідомляв, про введення обов'язкового технічного огляду автомобілів в Україні та детально розповів, кого саме чекають перевірки, а кому можна не турбуватися зайвими "заморочками" по догляду за транспортним засобом.