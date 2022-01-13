"Евробляхи" стали растамаживать по-новому: кому положены льготы, а кто вынужден доплатить

Специалист подробнее рассказал, кто сможет воспользоваться условиями льготной растаможки

Льготная растаможка евроблях из ЕС пока доступна исключительно участникам ООС и только до 8 февраля.

Об этом говорится в так называемом ресурсном законе №1914-IX. Официальный документ, предусматривающий изменения в процедуре таможенного оформления машин, вступил в силу с 1 января.

Следовательно, сейчас владельцы транспортных средств из РФ не будут осуществлять перезаезды через границу. Оформление теперь можно будет проходить на внутренних таможнях, сэкономив деньги и время на поездки.

Что касается опасений относительно вероятного ажиотажа, они напрасны, ведь с 10 ноября 2021 года по 8 февраля 2022-го льготное растаможивание доступно только для отдельных категорий участников войны на Донбассе.

Как сообщил юрист Иван Казачук в комментарии для издания UBR, только с 20 ноября прошлого года и по настоящее время в Украине оформили всего 250 автомобилей. Если сравнивать с периодом, когда в стране действовала возможность льготного растамаживания евроблях, то ею воспользовалось 85 тысяч человек. Сейчас на территории нашей страны находится около 300 тысяч автомобилей, привезенных из Российской Федерации.

В настоящее время льготы доступны исключительно для украинцев, которые находились в зоне ООС с 15 мая по 8 ноября 2021 года. Кроме этого, требования по оформлению транспортных средств максимально жесткие. В них теперь внесено и полное отсутствие штрафов за нарушение ПДД.

Также специалист добавил, что считает несправедливым то, что возможность растаможить автомобиль по льготным условиям доступна только вышеуказанным гражданам, а, к примеру, защитники, находившиеся на востоке Украины в течение тяжелых 2014-2015 годов, такой возможности уже не имеют.

Ранее "Телеграф" сообщал, о введении обязательного технического осмотра автомобилей в Украине и подробно рассказал, кого именно ждут проверки, а кому можно не беспокоиться лишними "заморочками" по уходу за транспортным средством.