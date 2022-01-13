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Обов’язковий техогляд у 2022 році: на кого із українців чекають винятки при перевірці

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Огляд транспорту повернуть уже до осені Новина оновлена 13 січня 2022, 11:03
Огляд транспорту повернуть уже до осені

Власникам деяких машин не доведеться хвилюватися про огляд своїх "залізних" конячок

Незабаром майже всі транспортні засоби спрямують на сертифіковані СТО. Причина — у поверненні обов’язкового та регулярного технічного огляду машин. І хоча правила поширюються практично на всіх, є деякі винятки.

"Телеграф" нагадає, власникам якихось авто можна не турбуватися щодо техогляду.

Українцям слід знати, що більшість легкових машин, вантажівок, а також мопеди та мотоцикли доведеться відправити на огляд на СТО. Все тому, що такий транспорт зазвичай використовують на дорогах загального користування. А саме ці засоби підлягають обов’язковому ТО в першу чергу.

Втім, як і в кожному правилі є винятки. Техогляд не доведеться проходити транспортним засобам, які:

  • не розганяються більш ніж до 25 км/год і мають статус "малошвидкісних";
  • мають двигун об'ємом менше 125 куб. см (електродвигун — не потужніший за 4 кВт);
  • належать до машин агросектору та не пересуваються швидше за 40 км/год;
  • не виїжджають на дороги загального користування.

Більше подробиць ви можете дізнатися в нашому докладному матеріалі: "На українців чекає обов’язковий техогляд авто: все, що варто про це знати (інфографіка)"

Також Телеграф писав про те, на який важливий нюанс щодо перевірки машин автолюбителям вказав юрист.

Теги:
#Україна #Автомобіль #Транспорт #Перевірка #Техогляд #Правила техогляду
Огляд транспорту повернуть уже до осені
Транспорт
Обов’язковий техогляд у 2022 році: на кого із українців чекають винятки при перевірці
Дата публікації
Дата публікації
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Огляд транспорту повернуть уже до осені
Обов’язковий техогляд у 2022 році: на кого із українців чекають винятки при перевірці
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