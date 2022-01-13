Укр

Обязательный техосмотр в 2022 году: кого из украинцев ждут исключения при проверке

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Осмотр транспорта вернется уже к осени Новость обновлена 13 января 2022, 11:03
Осмотр транспорта вернется уже к осени

Владельцам некоторых машин не придется волноваться об освидетельствовании своих "железных" лошадок

Совсем скоро практически все транспортные средства устремятся на сертифицированные СТО. Причина — в возвращении обязательного и регулярного технического осмотра машин. И хотя правила распространяются практически на всех, есть и некоторые исключения.

"Телеграф" напомнит, владельцам каких авто можно не беспокоиться насчет техосмотра.

Украинцам следует знать, что большинство легковых машин, грузовиков, а также мопеды и мотоциклы придется отправить на освидетельствование на СТО. Все потому, что такой транспорт обычно используется на дорогах общего пользования. А именно эти средства и подлежат обязательному ТО в первую очередь.

Впрочем, как и в каждом правиле, есть исключения. Техосмотр не придется проходить транспортным средствам, которые:

  • не разгоняются более, чем до 25 км/час и имеют статус "малоскоростных";
  • имеют двигатель меньше 125 куб. см (электродвигатель — не мощнее 4 кВт);
  • принадлежат к машинам агросектора и не передвигаются быстрее 40 км/час;
  • не выезжают на дороги общего пользования.

Больше подробностей по теме вы можете узнать в нашем подробном материале: "Украинцам предстоит обязательный техосмотр авто: все, что стоит об этом знать (инфографика)"

Также "Телеграф" писал о том, на какой важный нюанс насчет проверки машин автолюбителям указал юрист.

Теги:
#Украина #Автомобиль #Транспорт #Проверка #Техосмотр #Правила техосмотра
Осмотр транспорта вернется уже к осени
Транспорт
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