Украинцам предстоит обязательный техосмотр авто: все, что стоит об этом знать (инфографика)
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На первую повторную проверку владельцам легковушек придется отправиться через четыре года
Отечественные автолюбители готовятся к возвращению "добровольно-принудительного" технического осмотра автомобиля. Процедуру обещают сделать обязательной практически для всех уже к осени 2022 года.
"Телеграф" проанализировал всю необходимую информацию о техосмотре и собрал ее в одной емкой инфографике.
Кому придется проходить?
Для начала отметим, что нововведение касается почти всех транспортных средств в Украине. Следует помнить, что техосмотр является для вас обязательным, если вы водите авто, которое:
- используется более четырех лет;
- имеет двигатель объемом больше 125 куб. см (в случае электротранспорта — мощнее 4 кВт);
- развивает скорость выше 25 км/час.
Кроме легковушек и грузовиков, обязательный ТО придется проходить и владельцам мотоциклов и мопедов.
За игнорирование проверок или их проведение в несанкционированных для этого местах можно запросто схлопотать штраф. Самые низкие начинаются с 3400 гривен, но вполне реально получить взыскание и в десять раз больше.
Кто будет проводить и как часто?
Технический осмотр автомобиля может происходить:
- стационарно — то есть сотрудниками сертифицированных СТО;
- "на местах" — полицейскими и другими представителями власти во время т.н. "придорожной проверки".
После первой регистрации владельцы легковушек могут расслабиться на следующие четыре года. Затем проверяться придется каждые два. А вот водители такси будут вынуждены проходить ТО ежегодно.
Во сколько обойдется?
Если вы владеете легковым транспортом, то прохождение техосмотра обойдется вам в 1000 гривен. Водителям грузовиков придется раскошелиться чуть больше — до 1500 гривен.
Больше подробностей можно найти в нашей инфографике:
Интересно, что возвращение обязательного технического освидетельствования породило немало вопросов и даже фейков. "Телеграф" разбирался, действительно ли ТО не смогут пройти машины, которым уже больше 15 лет.
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