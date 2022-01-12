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Украинцам предстоит обязательный техосмотр авто: все, что стоит об этом знать (инфографика)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Транспорт будут проверять согласно европейских стандартов Новость обновлена 12 января 2022, 19:30
Транспорт будут проверять согласно европейских стандартов

На первую повторную проверку владельцам легковушек придется отправиться через четыре года

Отечественные автолюбители готовятся к возвращению "добровольно-принудительного" технического осмотра автомобиля. Процедуру обещают сделать обязательной практически для всех уже к осени 2022 года.

"Телеграф" проанализировал всю необходимую информацию о техосмотре и собрал ее в одной емкой инфографике.

Кому придется проходить?

Для начала отметим, что нововведение касается почти всех транспортных средств в Украине. Следует помнить, что техосмотр является для вас обязательным, если вы водите авто, которое:

  • используется более четырех лет;
  • имеет двигатель объемом больше 125 куб. см (в случае электротранспорта — мощнее 4 кВт);
  • развивает скорость выше 25 км/час.

Кроме легковушек и грузовиков, обязательный ТО придется проходить и владельцам мотоциклов и мопедов.

За игнорирование проверок или их проведение в несанкционированных для этого местах можно запросто схлопотать штраф. Самые низкие начинаются с 3400 гривен, но вполне реально получить взыскание и в десять раз больше.

Кто будет проводить и как часто?

Технический осмотр автомобиля может происходить:

  • стационарно — то есть сотрудниками сертифицированных СТО;
  • "на местах" — полицейскими и другими представителями власти во время т.н. "придорожной проверки".

После первой регистрации владельцы легковушек могут расслабиться на следующие четыре года. Затем проверяться придется каждые два. А вот водители такси будут вынуждены проходить ТО ежегодно.

Во сколько обойдется?

Если вы владеете легковым транспортом, то прохождение техосмотра обойдется вам в 1000 гривен. Водителям грузовиков придется раскошелиться чуть больше — до 1500 гривен.

Больше подробностей можно найти в нашей инфографике:

Техосмотр в Украине вернут уже к осени 2022-го
Техосмотр в Украине вернут уже к осени 2022-го

Интересно, что возвращение обязательного технического освидетельствования породило немало вопросов и даже фейков. "Телеграф" разбирался, действительно ли ТО не смогут пройти машины, которым уже больше 15 лет.

Теги:
#Украина #Автомобиль #Транспорт #Техосмотр #Инфографика #Правила техосмотра
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