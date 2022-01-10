Техосмотр авто в Украине: для кого он станет обязательным в 2022 году

Исключений в списке транспорта для прохождения технического осмотра не так уж и много

Одной из самых популярных тем среди автомобилистов сейчас является вероятное возвращение к прохождению обязательного технического осмотра. Первые проверки "железных лошадок" могут разрешить уже в 2022 году.

"Телеграф" напомнит, какие виды транспорта должны будут пройти освидетельствование и что произойдет, если это проигнорировать.

В целом, согласно опубликованному законопроекту, к техосмотру хотят обязать практически всех владельцев ТС в Украине. Впрочем, есть и отдельные конкретные требования.

Так, к техосмотру обяжут людей, владеющих:

автомобилями, которые используют уже более четырех лет;

транспортом, у которого двигатель превышает объем 125 куб. см (или же в случае электротранспорта — мощность больше 4 кВт);

машинами, что способны развивать скорость больше 25 км/час.

Отметим, что кроме легковых или грузовых авто к техосмотру должны быть "представлены" также мопеды и мотоциклы.

После прохождения проверки специалист должен будет выдать специальный е-талон.

К слову, обещают, что само обследование ТС будет проводиться под камерами, чтобы исключить вероятность коррупции.

Добавим, что в случае игнорирования необходимости пройти технический осмотр владельца могут оштрафовать. При чем в этот раз придется выложить от 3,4 до 17 тысяч гривен.

Напомним, что ранее "Телеграф" сообщал, кого точно не обяжут к техосмотру, а также объяснял, у кого при проверке могут возникнуть проблемы.