Обязательный техосмотр возвращается уже в этом году. Что нужно знать водителям

Сейчас в стране техосмотр проходят только те машины, на которых ведут коммерческую деятельность.

В Украине с сентября 2022 возвращается обязательный технический осмотр всего транспорта. Такая норма не действовала 11 лет. Украина, согласно требованиям об ассоциации с Европейским союзом, должна вернуть техосмотры как обязательную практику.

Для кого будет обязательный техосмотр

Если сейчас в Украине техническое состояние автомобилей проверяют у машин коммерческой сферы — такси, автобусов, грузовиков, то уже через несколько месяцев осмотр будет обязателен для прицепов, легковушек и грузовиков. Среди средств передвижения, которые будут проходить обязательный осмотр также будут мопеды и мотоциклы. Не подлежат обязательному техосмотру: транспортные средства со скоростью до 25 км в час, с двигателем объемом до 125 куб.см (в случае с электротранспортом — до 4 кВт мощности), а также те, которые не выезжают на общественные дороги.

Новшества техосмотра

Планируется уменьшить количество необходимых документов, талон о техосмотре хотят упразднить, а эксперты, которые будут осматривать машину будут подтверждать освидетельствование электронной подписью. Первый техосмотр у легковушек планируется спустя 4 года после регистрации нового авто. Дальше — согласно требованиям категории. Для техосмотра нужны будут паспорт (или удостоверяющий личность документ) и свидетельство о регистрации машины.

Одним из требований европейского законодательства является также соответствие экологическим нормам.

Как ранее писал "Телеграф", 2022 год принесет новшества не только для автомобилистов, но и для предпринимателей. Украинцам также стоит внимательно смотреть в квитанции — в этом году ожидается рост сразу нескольких тарифов.