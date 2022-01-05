Укр

Обязательный техосмотр возвращается уже в этом году. Что нужно знать водителям

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Для новых авто техосмотр обязателен спустя 4 года Новость обновлена 05 января 2022, 14:43
Для новых авто техосмотр обязателен спустя 4 года

Сейчас в стране техосмотр проходят только те машины, на которых ведут коммерческую деятельность.

В Украине с сентября 2022 возвращается обязательный технический осмотр всего транспорта. Такая норма не действовала 11 лет. Украина, согласно требованиям об ассоциации с Европейским союзом, должна вернуть техосмотры как обязательную практику.

Для кого будет обязательный техосмотр

Если сейчас в Украине техническое состояние автомобилей проверяют у машин коммерческой сферы — такси, автобусов, грузовиков, то уже через несколько месяцев осмотр будет обязателен для прицепов, легковушек и грузовиков. Среди средств передвижения, которые будут проходить обязательный осмотр также будут мопеды и мотоциклы. Не подлежат обязательному техосмотру: транспортные средства со скоростью до 25 км в час, с двигателем объемом до 125 куб.см (в случае с электротранспортом — до 4 кВт мощности), а также те, которые не выезжают на общественные дороги.

Новшества техосмотра

Планируется уменьшить количество необходимых документов, талон о техосмотре хотят упразднить, а эксперты, которые будут осматривать машину будут подтверждать освидетельствование электронной подписью. Первый техосмотр у легковушек планируется спустя 4 года после регистрации нового авто. Дальше — согласно требованиям категории. Для техосмотра нужны будут паспорт (или удостоверяющий личность документ) и свидетельство о регистрации машины.

Одним из требований европейского законодательства является также соответствие экологическим нормам.

Как ранее писал "Телеграф", 2022 год принесет новшества не только для автомобилистов, но и для предпринимателей. Украинцам также стоит внимательно смотреть в квитанции — в этом году ожидается рост сразу нескольких тарифов.

Теги:
#Украина #Автомобиль #Техосмотр
В Алматы горят машины
Новости СНГ
Протестующие отбирают автоматы и жгут дома, военные уносят раненых: в Казахстане - настоящее "поле боя" (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Алматы горят машины
Протестующие отбирают автоматы и жгут дома, военные уносят раненых: в Казахстане - настоящее "поле боя" (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Сколько будет стоить недвижимость в Украине в 2022 году
Рынок недвижимости замер в ожидании: что будет с ценами на квартиры в 2022 году
Дата публикации
Категория
Дакар-2022
Украина на "Дакаре": кто и на чем гоняет по пустыне на престижном ралли-рейде
Дата публикации
Категория
Елена Блиновская - автор популярного марафона
Инфоц**анка или реальный бизнес-тренер? Кто такая Елена Блиновская и почему все обсуждают ее интервью Собчак
Дата публикации
Категория
Выявить "Флурону" можно только по результатам тестирования на коронавирус и грипп
Новый вирус "Флурона" атакует Европу: главные симптомы, тяжесть болезни и способы защититься