Подорожало почти все: как изменились тарифы на коммуналку в 2022 году

Украинцы вступили в 2022 год не только с новыми планами и чаяниями, но и с обновленными тарифами на коммунальные услуги.

Некоторые из них изменились значительно, некоторые пока выросли лишь на несколько копеек.

Как изменилась цена на газ и его доставку в 2022

Одним из наибольших неприятных сюрпризов в этой сфере мог стать рост стоимости на транспортировку газа. Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммуслуг с января установила новые тарифы для доставки газа. Если облгазы подавали на утверждение цены, которые местами превышали стоимость самого голубого топлива, то утвердили меньшие суммы. Например, пользователи "Винницагаз" заплатят на 10 копеек больше за доставку на кубометре. Некоторым повезло, в частности потребителям "Кировоградгаза" — у них стоимость снизилась.

Так как цены на газ зафиксированы до конца отопительного сезона, то потребители годового или других специальных тарифов платят от 7,79 до 13,5 грн за кубометр до 30 апреля. Месячные цены меняются в зависимости от ситуации на рынке – для части украинцев тариф может взлететь до 40 гривен.

Как изменились тарифы на воду в 2022

Почти все украинские водоснабжающие предприятия, всего 45, ввели в действие новые тарифы с 1 января. Цена вырастет не только на поставку воды, но и на ее отведение. Водоканалы уже опубликовали новые цены. Так, во Львове будут платить больше на чуть более чем гривну за куб за водоснабжение. В столице "Киевводоканал повысил стоимость на 5 гривен.

Цена на электроэнергию пока остается в рамках действующего тарифа — 1,44 грн за кВт в случае использования в месяц менее 250 Киловатт-часов и 1,68 грн при дополнительных тратах энергии.

Ранее "Телеграф" писал, что стоимость тарифов может стать шокирующей для украинцев после отмены ограничения на повышение стоимости голубого топлива. Помочь должны субсидии.

Подробнее о нововведениях в украинской экономике, новых налогах и многом другом читайте в материале: Подорожание газа, новый налог и кассовые аппараты для всех – что изменилось в Украине с 1 января